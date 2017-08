Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et Sport Turismo : l’hybride et la familiale

Les manufacturiers allemands savent comment prendre un modèle et en multiplier les versions afin de rejoindre le plus grand nombre d'acheteurs possible.

Porsche est particulièrement excellent à ce niveau. Le constructeur de Stuttgart ne compte peut-être que cinq modèles dans sa gamme, mais il y a plus de 50 variantes au sein de la famille Porsche.

La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid et la nouvelle Panamera Sport Turismo qui se décline en quatre versions ne sont que quelques exemples.

La première est propulsée par un moteur hybride, mais elle s'avère la version la plus performante, dispendieuse et exclusive des Panamera berlines tandis que la Sport Turismo est un shooting brake pour utiliser le terme anglais, ou une familiale pour faire plus simple.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

À peu près tous les constructeurs comprennent l'importance d'électrifier leur gamme de véhicules, mais Porsche est l'un de ceux qui semblent le prendre plus au sérieux.

En réalité, le manufacturier a travaillé très fort pour rendre ses véhicules plus verts au cours des dernières années, et le résultat est que nous avons maintenant des moteurs à quatre cylindres au sein de la gamme, et des Porsche 911 qui consomment moins de 10 litres aux 100 kilomètres.

Puis, nous avons aussi droit à la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, un monstre qui trône au sommet de la gamme Panamera et qui utilise des technologies développées pour la célèbre 918 Spyder afin d'offrir des performances à couper le souffle tout en étant écologique.

Imaginez quelques instants une voiture capable de parcourir environ 50 kilomètres en mode électrique (selon les premières évaluations) et ainsi ne pas consommer de carburant, qui affiche une consommation moyenne de 2,9 litres aux 100 kilomètres selon le cycle européen, mais qui peut aussi atteindre 100 km/h en 3,4 secondes.

Tout cela est possible grâce à une motorisation qui combine un moteur V8 biturbo de 550 chevaux et un moteur électrique de 136 chevaux. Ensemble, ces deux moteurs envoient 680 chevaux aux quatre roues. Le moteur électrique est alimenté par une batterie de 14,1 kWh qui peut être rechargée en 2,4 heures selon Porsche.

J'ai eu l'occasion de conduire la Panamera Turbo S E-Hybrid sur la piste du Vancouver Island Motorsport Circuit, et il est absolument incroyable comment cette motorisation hybride de Porsche est puissante et surtout, comment elle réagit sans la moindre hésitation. Il se passe beaucoup de choses sous le capot de la Turbo S E-Hybrid sur circuit, mais jamais le conducteur ne le ressent.

On sent la poussée phénoménale du moteur jusque dans notre cou par contre, mais en même temps nous avons affaire à une voiture qui est stable, agile et composée dans les virages. La Panamera n'est pas un poids plume, mais le poids et les dimensions de la voiture se font rapidement oublier en conduite sportive.

Une direction à quatre roues est en partie responsable. Elle fait pivoter les roues arrière à basse vitesse afin de faciliter les déplacements urbains et les manœuvres de stationnement, et à haute vitesse également afin d'améliorer la stabilité.

Si la Tesla Model S est le chef de file en matière de voitures électriques, la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid est le modèle à l'heure actuelle qui démontre tout le potentiel du moteur hybride. Le seul hic est qu'elle n'est pas donnée avec son prix de départ de 209 000 $...

Porsche Panamera Sport Turismo 2018

La Porsche Panamera Sport Turismo 2018 a vu le jour pour la première fois sous forme de concept en 2012. La réaction du public a été si positive que Porsche a finalement décidé d'offrir le modèle cinq ans plus tard.

Essentiellement, la Sport Turismo est une version un peu plus spacieuse de la Panamera berline. C'est à partir du centre de sa carrosserie que la Sport Turismo prend forme alors que la partie arrière affiche un hayon qui mène à un coffre plus polyvalent.

Il y a 520 litres d'espace à l'arrière et un seuil de chargement plus bas tandis que la banquette peut accueillir un passager au centre ce qui n'est pas le cas de la berline. Attention, cependant, cette place additionnelle ne servira qu'à dépanner, une réalité que Porsche admet d'emblée.

Il y a quatre versions de la Panamera Sport Turismo et toutes offrent une boîte automatique à 8 rapports et la traction intégrale. Offerte à partir de 109 700 $, la Sport Turismo est propulsée de série par un moteur V6 biturbo de 3,0 litres qui développe 330 chevaux. Ce même moteur passe à 440 chevaux tandis que la version turbo reçoit un V8 biturbo de 4,0 litres qui propose 550 chevaux.

Il y a aussi une version hybride enfichable qui offre 462 chevaux et une autonomie qui peut aller jusqu'à 50 kilomètres en mode électrique selon Porsche.

Il serait faux d'affirmer que la Sport Turismo est beaucoup plus spacieuse et polyvalente que la Panamera berline. Elle l'est un peu plus, c'est tout. Par contre, elle est plus exclusive et selon la majorité des gens plus belle; et on gagne un peu d'espace. C'est pourquoi Porsche n'aura aucune difficulté à écouler les unités produites.

Elle se retrouvera dans le garage d'acheteurs qui veulent être différents, et qui ont un train de vie actif qui nécessite un peu plus d'espace de chargement sans pour autant rendre obligatoire l'achat d'un VUS.

Sur la route, la Panamera Sport Turismo Turbo que j'ai eu l'occasion de conduire surprend par son confort et son silence de roulement, et surtout par sa stabilité.

C'est une voiture facile à conduire et qui réagit rapidement aux demandes du conducteur. La direction est ultra précise tandis que la boîte de vitesse répond toujours de la bonne façon. Avec 550 chevaux sous le pied droit, on ne manque évidemment jamais de puissance, mais en même temps cette puissance est facile à moduler.

C'est certain que c'est trop pour nos autoroutes à 100 km/h, alors il y a aussi les trois autres versions de la gamme Panamera Sport Turismo qui sont beaucoup plus rationnelles tout en étant toutes suffisamment puissantes.

Les Porsche Panamera Sport Turismo et Turbo S E-Hybrid partagent le même habitacle à l'avant où un écran de 12,3 pouces regroupe la majorité des fonctions de la voiture et où des commandes tactiles sont venues remplacer les nombreux boutons de la génération précédente de la Panamera.

C'est plus luxueux, plus raffiné et plus moderne, mais ces commandes tactiles ont la particularité de se couvrir rapidement de traces de doigts, et dans l'ensemble l'ergonomie de la nouvelle Panamera dans toutes ses versions demande une bonne période pour s'y habituer.

Puis, il est possible de se sentir un peu à l'étroit dans la Panamera en raison de cette console imposante, et il pourrait aussi avoir plus d'espace de rangement. Voilà pour les défauts.

Avec la Porsche Panamera Sport Turismo, Porsche prouve qu'il écoute ses clients et qu'il est en mesure d'appliquer l'ADN de la marque à toutes les sauces. Avec la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, le constructeur prouve hors de toute que l'avenir est aux moteurs hybrides, et que jamais une Porsche électrifiée ne sera plate à conduire.

Source: LuxuryCarMagazine.com