7 séries américaines qu'on attend cet automne

Votre couverture et votre popcorn sont déjà prêts? Ne manque plus qu'une bonne liste de séries américaines à se mettre sous la dent pour affronter les premiers froids de l'automne. Quoi choisir parmi les gros canons des réseaux américains? Suivez le guide!

THE ORVILLE

Dès le 10 septembre sur Fox

The Orville, c'est une comédie qui se concentre sur le nouveau vaisseau du capitaine Seth MacFarlane. Plein de bonnes intentions, il fera face à bien des péripéties qui vous feront rire à coup sûr. Disons-le ainsi : ce n'était peut-être pas le meilleur candidat pour le défi...

STAR TREK DISCOVERY

Dès le 24 septembre 2017 sur CBS

On devine que plusieurs fans de Star Trek trépignent déjà à l'idée de découvrir cette série de Bryan Fuller et Alex Kurttzman, qui prend place quelques années avant l'émission originale. Mettant en vedette Sonequa Martin-Green et Michelle Yeoh, la nouvelle série nous permettra de découvrir de nouveaux personnages.

ME, MYSELF & I

Dès le 25 septembre sur CBS

La comédie, qui met en vedette Bobby Moynihan, Jack Dylan Grazer et Brian Unger, présente la vie d'un inventeur et homme d'affaires à trois périodes de sa vie : à 14 ans, à 40 ans et à 65 ans. On le devine déjà, ces moments importants risquent de marquer de gros changements chez le personnage principal...

La bande-annonce, que vous pouvez voir ici, est hilarante!

YOUNG SHELDON

dès le 25 septembre 2017 sur CBS

Vous ne rêvez pas. Vous pourrez bien découvrir le jeune Sheldon Cooper, personnage phare de The Big Bang Theory, dans cette nouvelle série très attendue de Chuck Lorre et Steven Molaro. C'est Iain Armitage qui prendra les traits d'un Sheldon plus jeune, mais ô combien intelligent, dans cette émission qui raconte son entrée au secondaire alors qu'il a seulement 9 ans!

SEAL TEAM

Dès le 27 septembre sur CBS

Vous aimez les séries pleines d'action? On se tourne vers SEAL Team, mettant en vedette David Boreanaz, qui va s'attarder sur les missions que vivront les Navy SEALs. De danger en danger, on pourra découvrir les vies personnelles et professionnelles de ces êtres d'exception.

INHUMANS

Dès le 29 septembre sur ABC

Marvel risque de frapper fort avec cette série ultra-attendue! On pourra y découvrir le roi Black Bolt, joué par Anson Mount, qui devra se battre contre son cousin Karnak pour garder son trône. Une série qui s'annonce forte en rebondissements!

THE GIFTED

Dès le 2 octobre 2017 sur FOX

Quand Caitlin et Reed Strucker réalisent que leurs deux enfants sont des mutants, ils prennent la fuite. Impossible pourtant de rejoindre les X-Men; ils se joignent alors à un groupe de mutants clandestins. Une certitude : la route ne sera pas de tout repos.

On surveille déjà en 2018...

BLACK LIGHTNING

Dès 2018 sur CW

C'est Greg Berlanti, le réalisateur derrière Supergirl et The Flash, qui se lance maintenant dans le projet Black Lightning. On y découvre Jefferson Pierce, un super-héros qui a accroché son costume depuis belle lurette pour s'occuper de sa famille. Il n'aura malheureusement pas le choix de reprendre le chemin de l'aventure quand ses deux filles se trouveront en danger... Son pouvoir? Manipuler les champs électro-magnétiques!

