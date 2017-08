Nouvelle offensive pour un salaire minimum à 15$

ADVERTISEMENT

Une série de groupes militant pour une hausse du salaire minimum attendait les élus municipaux devant l'hôtel de ville de Montréal lundi. Ils étaient venus appuyer une motion du conseiller Marvin Rotrand pour un salaire minimum à 15$.

Parmi les groupes 18 groupes présents, on trouve des syndicats et des organismes représentant des travailleurs précaires ou des travailleurs étrangers. Ils souhaitent que le Québec suive l'exemple de l'Alberta, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, qui hausseront le salaire minimum à 15$ l'heure en 2018, 2019 et 2021, respectivement. Au Québec, il se situe présentement à 11,25$ l'heure.

La motion de M. Rotrand réclame «que le conseil municipal de Montréal appuie la revendication d'un salaire minimum de 15$ de l'heure et qu'il demande au Gouvernement du Québec de réviser les règles gouvernant le salaire minimum». Le pouvoir d'agir en la matière revient au gouvernement provincial.

«La hausse du salaire minimum à 15$ l'heure est une des mesures incontournables pour lutter contre la pauvreté, et il faut que la Ville de Montréal prenne l'initiative en vue d'améliorer la qualité de vie de ses résident-e-s et de mieux orienter le gouvernement du Québec », déclare Kurt John, membre du comité Côte-des-Neiges ensemble pour 15 $.

«C'est dire non à l'exploitation et dire oui à plus de dignité et de justice sociale. Aujourd'hui, nous nous adressons au conseil municipal pour qu'il prenne position en ce sens. Nous poursuivrons nos mobilisations et utiliserons toutes les tribunes pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible», ajoute Dominique Daigneault, du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN).

D'ici 2020, le Québec entend adopter une nouvelle façon de calculer le salaire minimum. Celui-ci se chiffrera à 50% du salaire moyen, ce qui équivaudrait à environ 12,45$ l'heure actuellement.

