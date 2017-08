La joie de ce garçon atteint de trisomie 21 quand sa sœur vient le chercher est contagieuse

ADVERTISEMENT

HANDICAP - Ce sont des instants de bonheur que Jessica Evans a voulu partager. La jeune femme de 21 ans a filmé la réaction de son petit frère à chaque fois qu'elle rentrait à la maison et passait le chercher à l'improviste. David, âgé de 15 ans et atteint de trisomie 21, est tout simplement surexcité lorsqu'il voit débarquer sa grande sœur.

"Il est toute ma vie", a confié Jessica au site Buzzfeed.

La jeune femme a posté sur Twitter une compilation de ces moments précieux. Et les internautes ont complètement craqué devant ces effusions d'amour fraternel, comme le montre notre vidéo en tête de l'article. La vidéo publiée par Jessica Evans sur Twitter a récolté près de 460.000 like et plus d'une centaine de milliers de retweets.

À voir également sur Le HuffPost: