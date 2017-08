Zendaya nous fait une magnifique démonstration de frange avec des cheveux bouclés

ADVERTISEMENT

La tendance cheveux bouclés et frange court depuis quelques saisons déjà, majoritairement adoptée par les mannequins et sur les passerelles. Ce dimanche 13 août, Zendaya nous en fait une magnifique démonstration, la star n'a d'ailleurs jamais été aussi belle - sans oublier son look pyjama qu'on a adoré.

Impossible d'adopter la frange quand on a les cheveux bouclés? Ce n'est certainement pas Zendaya qui dira ça.

La longueur

Les cheveux bouclés peuvent être imprévisibles et si on choisit de laisser la frange bouclée, on préférera une frange plus longue. Sans tomber dans les yeux, la frange devra au moins dépasser les sourcils si on veut qu'elle reste toujours facile à coiffer.

L'entretien

On doit prendre en considération si on lisse nos cheveux tous les jours, de temps à autre, ou jamais. Si on lisse toujours nos cheveux, on peut se permettre une frange plus courte, qui demandera plus d'entretien. Si on ne les lisse jamais, on s'en tient au conseil indiqué plus haut – pas trop court pour ne pas se retrouver avec un mini-toupet.

Les produits

On mise sur les sérums anti-frisottis et les huiles légères pour garder notre frange bien bouclée et en place. On veut l'hydrater sans la surcharger, la magnifier sans exagérer.

