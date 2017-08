Lino Zambito accuse Couillard d’avoir recruté «la vieille garde» de l’ère Charest

ADVERTISEMENT

QUÉBEC – Lino Zambito, témoin-clé de la commission Charbonneau, dit avoir été « surpris » de voir qu'Éric Tétrault se présente comme candidat libéral dans Louis-Hébert et ce, alors que le premier ministre Philippe Couillard tente de prendre ses distances de l'ère de Jean Charest.

Alors qu'il était directeur de cabinet du ministre de la Sécurité publique Jacques Dupuis en 2008, M. Tétrault et sa conjointe ont assisté au concert de Céline Dion dans la loge privée de M. Zambito au Centre Bell, selon les dires de l'ex-entrepreneur en construction.

L'actuel candidat libéral a assisté au spectacle aux côtés de la ministre des Affaires municipales de l'époque, Nathalie Normandeau, ainsi que son directeur de cabinet Bruno Lortie et sa conjointe. M. Lortie avait présenté M. Tétrault comme « son grand chum », raconte M. Zambito en entrevue.

« En étant fonctionnaire, [M. Tétrault] a été dans la loge que j'avais offerte au bureau. C'est un cadeau qu'il a eu, comme Bruno Lortie et Nathalie Normandeau. Si [les enquêteurs de l'UPAC] avait fait leur ouvrage correctement, minimalement, ils auraient dû peut-être l'accuser pour [avoir accepté un] pot-de-vin. »

« Aujourd'hui, vu qu'il y a eu un laisser-aller de l'UPAC dans ce dossier-là, il est candidat libéral dans Louis-Hébert », poursuit M. Zambito.

M. Tétrault a admis en entrevue avec le FM93 qu'il avait rencontré l'UPAC dans le cadre du procès de Mme Normandeau et qu'il serait prêt à se rendre disponible de nouveau.

« Ils ne sont pas domptables, ces libéraux-là ! »

M. Tétrault, qui est président des Manufacturiers et exportateurs du Québec depuis 2014, tentera de succéder à Sam Hamad dans la circonscription de Québec. Le premier ministre Couillard a présenté sa « nouvelle acquisition » comme « un acteur économique majeur du Québec ».

Mais le nouveau candidat n'est pas un nouveau venu dans le monde politique. Après une carrière en journalisme, il a été notamment directeur des communications pour l'ancien ministre libéral fédéral Alfonso Gagliano, impliqué dans le scandale des commandites, puis directeur des communications pour l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest.

« C'est quelqu'un qui a toujours été dans le système libéral et qui, aujourd'hui, a une opportunité. Parce que c'est Louis-Hébert, on est convaincus que ça va être gagné facilement, prétend M. Zambito. On lui donne l'opportunité de rentrer par la grande porte, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de ramener la vieille garde et les gens avec un peu... l'éthique élastique. »

« Je trouve ça totalement inadéquat. On est en 2017, Philippe Couillard se tue à dire que ce n'est pas la même game que Charest, mais c'est tout le temps les mêmes gens qui étaient sous Charest qui reviennent. Ils ne sont pas domptables, ces libéraux-là ! »

Ni le Parti libéral du Québec ni Éric Tétrault n'étaient disponibles dans l'immédiat pour réagir.

