Le TIFF présentera le premier film réalisé par Aaron Sorkin

Un film de zombie mettant en vedette l'actrice originaire d'Halifax Ellen Page, un regard sur l'informateur «Deep Throat», qui a permis l'éclatement du «scandale du Watergate», la plus récente réalisation de l'humoriste Louis C.K. et la première réalisation du scénariste à succès Aaron Sorkin seront présentés en primeur mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), le mois prochain.

Les organisateurs ont dévoilé, mardi, une autre page de la programmation, dont le film de zombie «The Cured». Le premier film d'Aaron Sorkin («The West Wing», «A Few Good Men») met en vedette Jessica Chastain et Idris Elba. «Molly's Game», qu'il a aussi scénarisé, est tiré des mémoires de Molly Bloom — pas le personnage de James Joyce, mais plutôt une skieuse de compétition qui s'est ensuite tournée vers les parties de poker pour joueurs fortunés.

C'est Liam Neeson qui incarnera «Deep Throat» dans le film «Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House» («celui qui a fait tomber la Maison-Blanche»). Louis C.K. présentera en première son «I Love You, Daddy», dont on sait peu de choses sinon qu'il a été tourné en 35mm et en noir et blanc.

Le festival a aussi dévoilé sa programmation dans la section télévision, qui comprend notamment la nouvelle série «The Deuce» (HBO), avec James Franco et Maggie Gyllenhaal, la deuxième saison de «The Girlfriend Experience», de Steven Soderbergh, et l'«Alias Grace» de CBC/Netflix, tirée du roman de Margaret Atwood. La romancière canadienne est très courue ces temps-ci, puisque sa «Servante écarlate» vient aussi de faire l'objet d'une télésérie.

Dans sa section «grands maîtres», le TIFF accueillera notamment le «Happy End» de Michael Haneke, déjà présenté à Cannes, avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz. On verra aussi à Toronto «First Reformed», le plus récent film de Paul Schrader («American Gigolo», «La Féline»).

Le TIFF se tiendra du 7 au 17 septembre.

