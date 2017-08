ADVERTISEMENT

L'animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon, a pris le temps de revenir sur les événements disgracieux survenus le week-end dernier à Charlottesville, en Virginie, condamnant fermement le rassemblement d'extrême droite, de même que le manque de leadership du président Trump dans ce dossier.

Fallon retenait ses larmes en parlant de ses deux filles qui jouaient dans la pièce à côté, tandis qu'il regardait les nouvelles.

«Comment j'explique à mes enfants qu'il y ait tant de haine dans ce monde?», a demandé l'animateur.

«En grandissant, les enfants ont besoin de modèles auxquels s'identifier. [...] Le fait qu'il ait fallu deux jours à notre président pour commenter les événements et dénoncer clairement le racisme et la droite radicale est une honte. Et je crois qu'il a finalement pris la parole seulement parce que beaucoup de gens de partout se sont tenus debout et l'ont fait avant lui.»

Fallon a appelé tout le monde, en particulier les personnes de race blanche, à dénoncer la haine.

«Nous ne pouvons revenir en arrière, nous ne pouvons revenir en arrière...», a-t-il conclu.

Voyez l'intervention de Jimmy Fallon dans son entièreté dans la video ci-dessous:

