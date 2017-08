«Game of Thrones»: cette figurante pourrait être bien plus que ça [ATTENTION SPOILERS]

ADVERTISEMENT

Alors que la série événement bat son plein sur HBO, les aficionados scrutent les moindres détails, image par image. Chaque épisode apporte avec lui son lot de théories et d'indices cachés. Évidemment, l'épisode 4 de la saison 7 n'a pas échappé à l'œil aguerri des passionnés du programme.

Cette fois-ci, c'est un passage furtif en arrière-plan qui a éveillé les soupçons et cela pourrait bien être fondé si l'on se fie aux livres à l'origine du phénomène mondial.

ATTENTION SPOILERS

Cet article raconte un passage de l'épisode 4 de la saison 7

Vous êtes vraiment sûr de vouloir savoir?

Alors, c'est parti.

On a arrêté de compter le nombre de morts dans "Game of Thrones", chaque saison a son lot de décès. Cependant, certains, comme Jon Snow, ont pu revenir parmi les vivants et il se pourrait qu'il ne soit pas le seul...

Moment phare de ce quatrième épisode de la saison 7, le duel entre Arya Stark et Brienne de Torth a séduit nombre de téléspectateurs. Cependant, un détail a sans doute échappé à beaucoup d'entre eux: le passage furtif d'une silhouette en arrière plan, à un moment bien précis.

Alors qu'elle propose de croiser le fer à Brienne, Arya prononce la phrase suivante: "Vous avez juré de servir les deux filles de ma mère". Comme l'a noté un utilisateur de Reddit, lorsque retentit le mot "mère", on peut apercevoir "une femme en longue robe verte avec une longue chevelure rousse, la tête en avant qui passe dans l'arrière-plan du porche, elle ressemble à Catelyn". Pour ceux qui auraient oublié cette scène sanglante, Catelyn Stark, mère de la fratrie Stark, a péri lors des "Noces pourpres" de la saison 3.

Un second internaute a observé à nouveau la séquence et a trouvé un second passage, peu après, de la supposée mère de famille Stark.

La silhouette rousse apparaît une seconde fois derrière Arya.

Beaucoup répondront que rien ne prouve que c'est bien elle et qu'elle n'a rien à faire là puisqu'elle est morte. Les romans de George R.R. Martin laissent pourtant planer le doute...

Quelques divergences entre les ouvrages et l'adaptation d'HBO

Dans les livres, Catelyn Stark fait sont retour en zombie et prend le nom de Lady Stoneheart ("cœur de pierre" en français). Elle ambitionne de prendre sa revanche sur les Frey qui ont allègrement décimé les siens lors des Noces pourpres. Dans la série, cette mission a été remplie par la jeune Arya en fin de saison 6 et début de saison 7.

Ces petites divergences ne sont pas du goût de tout le monde, d'autant plus que Lady Stoneheart devait jouer un rôle important pour les personnages de Podrick et Brienne.

Cette apparition furtive en arrière plan pourrait donc être un moyen pour l'auteur de faire revivre, très brièvement, son personnage dans la série. Un peu déçu que Lady Stoneheart ne sois pas présente, George R.R. Martin a expliqué au Time qu'il s'agissait là du "premier écart important de la série par rapport aux livres" avant d'ajouter qu'il a "argumenté contre cela" et que "David Benioff et Dan Weiss avaient pris cette décision". Alors figurant qui fait du zèle ou réel retour de Catelyn?

Cet article a été publié originalement sur le HuffPost États-Unis et a été adapté de l'anglais.

