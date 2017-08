ADVERTISEMENT

Il manquait de bons restaurants asiatiques abordables dans la portion ouest du Vieux-Montréal et le réputé Hà de l'avenue Mont-Royal est venu à la rescousse en y inaugurant sa seconde adresse. Pour l'occasion, quelques nouveautés se sont ajoutées au menu d'inspiration vietnamienne.

Ouvert discrètement il y a quelques semaines, il prend la place du défunt resto l'Appartement au coin des rues McGill et William.

On rentre dans l'établissement de 80 places, le décor du designer Amlyne Philips est décontracté et urbain. Banquettes noires et en suédine verte, mur de brique, tuyauterie apparente, luminaires métalliques, un peu de verdure. On a un petit coup de coeur pour les tables en faux marbre vert et le coin à l'avant entouré de paravents. On s'y voit déjà avec un petit groupe d'amis, avoir une impression d'intimité, surtout quand les administrateurs tamisent la lumière en soirée. On se dirige sinon volontiers vers la terrasse de 40 places sur le trottoir.

Côté clientèle, c'est assez hétéroclite. Autant des familles de touristes que de jeunes professionnels. C'est mardi, faut le dire.

Là, soyons clairs, si vous avez quelque chose à absolument, ABSOLUMENT commander, c'est le rouleau impérial au porc du (défunt) M. Hà (Il y a aussi une option végé). Croquant, frais, savoureux, juste assez salé, on en aurait repris et repris encore. Pour accompagner, on prend la salade de papaye verte épicée. Succulente, mais on aurait préféré des juliennes plus fines.

Comme plat de résistance, on essaie le tataki de thon albacore. Poisson frais servi avec une mousse à la sauce wafu. Les suprêmes d'agrumes explosent en bouche. Un mélange gagnant. Puis on va ailleurs avec les buns à la salade de crabe. Surprise, ils sont noirs puisque faits avec de l'encre de sèche. En bouche, rien de différent. Ils sont moelleux. On ne goûte que la fraîcheur de la salade et des légumes marinés ainsi que la sauce hoisin.

Pour façonner ses buns, entre autres, on nous raconte que le chef Ross Louangsignotha a échangé quelques secrets de cuisine avec sa copine qui travaille chez Satay Brothers, un autre bien aimé de la cuisine d'Asie du Sud-Est dans la métropole.

Parmi les nouveautés, on note un bol végétalien de fèves blanches, avocat, haricots, cajous et chips de kale, une salade de fruits de mer (crevettes, palourdes, pieuvres marinées, mangue, concombre, menthe - à essayer), un tartare de saumon revampé au miso, et une morue poêlée avec yogourt, curcuma, et une salade de fenouil, aneth et arachides.

On se fait recommander le classique saumon coco-tom yum de M. Hà avec sa purée de céleri-rave, rabioles et radis et la soupe Khao Poon, une recette de la mère du chef laotien. Prochaine fois, promis!

Le service est particulièrement excellent, mais pas seulement pour nous, journalistes. Il l'est pour tout le monde dans la salle à manger. Personne ne manque jamais de rien. «Il y a déjà une symbiose dans l'équipe», nous assure et s'étonne lui-même le gérant de salle à manger Maxime Paquette. On s'y connaît un peu moins en vin par contre. De toute façon, on y va plus pour les cocktails. On commande un Apérol Spritz (c'est Italien, on le sait) mais il est ici rehaussé au pamplemousse. Un peu plus acide que le cocktail original, pas trop sucré et rafraîchissant!

Les associés derrière le Hà - Nicolas Urli, le chef Ross Louangsignotha, Flore-Anne Ducharme, et Francisco Randez - investiront prochainement le sous-sol pour ouvrir un bar, le Nhậu Bar, qui signifie « boire entre amis ». À suivre l'automne prochain.

De gauche à droite : Francisco Randez, le chef Ross Louangsignotha, Nicolas Urli, et Flore-Anne Ducharme.

600 William, Montréal - Ouvert de 11h30 à 15h30 du lundi au vendredi et du lundi au samedi de 17h à 23h - Fermé le dimanche.

