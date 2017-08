Un voyage exaltant au coeur de la Provence

ADVERTISEMENT

La Provence est une région du sud de la France reconnue pour la beauté de ses paysages, la qualité de son art de vivre et la richesse ses nombreux monuments historiques. Marseille, ville portuaire en bordure de la Méditerranée, est une destination à la fois gourmande et culturelle qui gagne à être découverte au rythme du Midi, quand le soleil nous contraint à prendre le temps: bonheur et luxe suprême des vacances.

Marseille

La principale ville de Provence, mais aussi la plus vieille ville de France n'aura jamais été aussi accessible. Depuis le 9 juin, Air Canada offre un tout nouveau vol direct Montréal-Marseille trois fois par semaine durant la saison estivale.

Ville portuaire qui compte 26 siècles d'histoire, Marseille est construite autour du port et vit au rythme de la Méditerranée qui la borde sur 57 km de littoral. Le Vieux-Port en est le centre névralgique, mais également le point de départ tout indiqué pour découvrir la ville.

À Marseille, l'histoire côtoie la modernité alors que les nouvelles constructions cohabitent avec les monuments historiques tels que la Basilique Notre-Dame-de-la-Garde (1864) qui domine la colline de La Garde et la Grande Roue de Marseille, emblème du Vieux-Port, inaugurée en 2007.

La Grande Roue de Marseille

Inspirante et surprenante, Marseille est devenue la Capitale de la Culture européenne en 2013. Pour l'occasion, la ville a rénové ses principaux musées afin d'honorer son nouveau titre. Il faut notamment planifier une visite au Musée des Civilisations d'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) ne serait-ce que pour apprécier la beauté de son architecture remarquable.

Également reconnue pour ses ports de pêche en plein cœur de la ville et ses nombreuses plages, Marseille est une ville multicolore où règne une joie de vivre contagieuse. Les Marseillais vivent au rythme de cette ville qui semble toujours en vacances.

Villes de Provence : Arles

Situé à moins d'une heure de route de Marseille, le village historique d'Arles (www.arlestourisme.com) est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

À mi-chemin entre Avignon et Marseille, Arles est la deuxième ville après Rome où l'on retrouve le plus de monuments datant de la Rome antique. L'un de ses principaux attraits est d'ailleurs son immense arène située en plein cœur de la ville.

Arles est également une ville d'artistes. Les peintres Van Gogh et Picasso y ont séjourné, et la ville leur rend hommage. Van Gogh y aurait d'ailleurs peint plus de 300 œuvres.

Les Arène d'Arles

Pour dormir, en plein cœur d'Arles se trouve le très chic hôtel cinq étoiles Le Jules Cesar - ancien couvent de Carmélites datant du 17e siècle. Cet hôtel, né de l'imagination du designer Christian Lacroix, est un symbole d'une cohabitation heureuse de prestige, de modernité et de respect de l'histoire.

Cour intérieure de l'hôtel Jules César

Ville et village de Provence : Aix-en-Provence et Les Baux-de-Provence

Il existe de nombreux villages tout à fait charmants en Provence, mais deux valent particulièrement le détour.

Le pittoresque village des Baux-de-Provence est considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Perchée en haut des collines calcaires d'où l'on peut admirer les Alpilles et les champs d'oliviers, la cité des Baux-de-Provence offre un panorama exceptionnel. La cité possède un patrimoine historique et architectural exceptionnel.

À voir absolument : le Château-Les-Baux et ses vieilles rues de pierres et Les Carrières de Lumières d'où l'on peut admirer un spectacle unique au monde.

Les Baux-de-Provence

Le soir venu (pour passer la nuit), on se repose à l'ombre des collines, au cœur des champs de lavande, dans un charmant hôtel-boutique typiquement provençal - : Le Mas de l'Oulivié. Luxueux et sympathique, cet hôtel de charme offre 27 chambres à la fois confortables et élégantes. On profite des paysages enchanteurs en prenant le petit-déjeuner ou l'apéro sur la terrasse, au pied du Château-des-Baux.

Cour extérieure Mas de l'Oulivié

Si Marseille est le point de départ pour partir à la découverte de la Provence, Aix en est le point culminant. Ville d'élégance où règne l'art de vivre, Aix-en-Provence est surnommée "Le Petit Paris". Reconnue pour son "shopping", ses luxueuses avenues et ses bonnes tables, Aix est une ville où il est agréable de se promener, pour admirer ses détails architecturaux et ses nombreuses fontaines. On découvre la ville à pied, puisque la plupart des rues et ruelles sont piétonnières.

Comme c'est le cas dans toute vieille ville ou village historique, d'Europe, les plus importants points d'intérêts ne sont pas accessibles par voiture. N'est-ce pas la meilleure façon de découvrir et connaître un endroit : à pied, tout doucement, pour en admirer toute la beauté et les subtilités?

Bon voyage en Provence!

