Un spécial «Y’a du monde à messe» pour la rentrée à Télé-Québec

Télé-Québec nous a donné de beaux frissons de joie en envoyant, lundi matin, un communiqué titré «Encore plus de Monde à messe à Télé-Québec!»

Hélas, le bonheur anticipé ne s'avérera qu'à moitié : non, le formidable rendez-vous hebdomadaire piloté par le non moins efficace et attachant Christian Bégin ne deviendra pas une émission de la grille régulière de la chaîne, comme on l'a cru au premier coup d'œil à l'envoi officiel, mais on aura droit à une «prolongation» le vendredi 8 septembre.

Y'a du monde à messe conclura ainsi sa première saison sans faille avec une édition spéciale de deux heures consacrée à la rentrée d'automne de Télé-Québec. Une trentaine de personnalités défileront sur le plateau de Christian Bégin, entendront chanter leur nom façon gospel et jaseront de leur mandat de la prochaine année à Télé-Québec. Ce sera l'occasion de découvrir toutes les nouveautés et de retrouver nos animateurs et comédiens chouchous.

Pierre-Yves McSween (Indice McSween), Marie-Louise Arsenault (Dans les médias), Katherine Levac, Florence Longpré, Marie-Soleil Dion et Guillaume Lambert (Like-Moi), Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord (Deux hommes en or), Josée di Stasio (di Stasio), Martin Picard (Un chef à la cabane), Marie-Soleil Michon (Ça vaut le coût), Benoit Dutrizac et Richard Martineau (Les Francs-Tireurs), Guylaine Tremblay (Banc public), Alexandra Diaz et Geneviève O'Gleman (Cuisine futée, parents pressés), Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne (Belle et Bum), Sébastien Diaz et Bianca Gervais (Formule Diaz et Format familial), Anaïs Favron (Le dernier passager, 100% animal), Stéphane Bellavance et Martin Carli (Génial!), Sam-Éloi Girard (Conseil de famille), Pascal Morissette (Cochon dingue), Julien Corriveau et Jean-François Provençal (la revue de l'année des Appendices), Rabii Rammal (Électrons libres) et Pier-Luc Funk (pour un nouveau concept qui sera annoncé sous peu) seront tous de la partie. Comme le veut la coutume à Y'a du monde à messe, il faudra deviner quel lien unit les convives entre eux, et ceux-ci devront se soumettre à la gentille «épreuve» du confessionnal.

L'enregistrement de Y'a du monde à messe – Spéciale rentrée aura lieu le mercredi 30 août. On peut encore s'inscrire pour y assister en consultant ce site. La diffusion est prévue pour le vendredi 8 septembre, à 21 h, à Télé-Québec.

À venir cet été

D'ici là, ce vendredi, 11 août, Christian Bégin accueillera l'ex-plongeur et animateur Alexandre Despatie, l'animateur et «casse-cou» Benoît Gagnon, le chanteur Marc Hervieux, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, et Dr Laurent Boisvert, urgentologue et chef du département de l'urgence de l'hôpital Charles-Le-Moyne. Quel est le dénominateur commun qui relie toutes ces personnes?

Plus tard dans le mois, Marc Labrèche, Mariana Mazza, Louis-Jean Cormier, Michel Tremblay, Étienne Boulay, Virginie Fortin et Eddy King iront également tous se raconter à Y'a du monde à messe.

Quant à savoir si Y'a du monde à messe obtiendra la bénédiction d'une deuxième saison à Télé-Québec à l'été 2018, il est encore trop tôt pour statuer, a indiqué la porte-parole de l'antenne, lundi. La tribune de discussions produite par Bazzo Bazzo retient l'attention de 339 000 téléspectateurs depuis le début de l'été, en combinant toutes les diffusions de la semaine. Espérons donc pouvoir communier à nouveau à l'autel de la confidence tendre ou humoristique de Y'a du monde à messe l'an prochain!

Outre sa présentation originale du vendredi à 21 h, la table ronde peut aussi être vue le dimanche à 19 h 30 ou le lundi à 23 h. L'équipe est très active sur sa page Facebook.