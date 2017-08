5 activités à ne pas manquer à Hawaï

ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

Seriez-vous par hasard en quête d'une destination jumelant des plages paradisiaques à une impression de se retrouver en plein milieu d'une scène de Jurassic Park? Eh bien, ne cherche pas plus loin: Hawaï charmera assurément ton cœur!

Que vous rêviez d'explorer les fonds marins, que vous adoriez les randonnées traversant une nature riche et diversifiée ou que vous soyez un ou une surfeur(se) dans l'âme, ce splendide archipel d'îles regorge d'une foulée d'activités pour un voyage inoubliable.

Voici donc 5 activités trépidantes à réaliser lors de votre prochain voyage à Hawaï!

1. Plongée à Kahaluu Beach Park (Maui)

Comme première activité, on vous propose une sortie en mode sous-marin, qui n'implique rien de bien compliqué: seulement d'enfiler un masque, des palmes et un tuba. Si les plages d'Hawaï vous font déjà rêver, on vous laisse imaginer les merveilles qui se cachent sous la mer. Vous vous retrouverez nez à nez avec des poissons multicolores et des récifs coralliens s'étirant sur des kilomètres! On dénombre notamment plusieurs spots de snorkeling à travers l'archipel d'Hawaï, mais le meilleur d'entre eux reste celui de Kahaluu Beach Park. Une eau claire, chaude et tranquille caractérise cette petite crique, qui vous promet une randonnée aquatique mémorable! Qui sait, vous nagerez peut-être aux côtés de raies Manta ou encore d'immenses tortues!

2. Randonnée à Kalalau Trail (Kauai)

Ensuite, on vous propose de ranger tes palmes, pour mettre plutôt tes chaussures de randonnée. En effet, un voyage à Hawaï ne pourrait être complet sans visiter l'île la plus sauvage, alias le lieu de tournage des films Oui, on parle bien de la magnifique Kauai. Connues mondialement, les vertigineuses et verdoyantes côtes de Na Pali valent carrément le détour. Entre autres, la meilleure façon d'explorer ces paysages hallucinants est d'emprunter la Kalalau Trail. En deux ou trois jours, vous pourrez réaliser une randonnée qui longe un sentier à flanc de falaise, tout en visitant la forêt tropicale et en admirant quelques cascades!

3. Surf à Waikiki Beach (Oahu)

Puis, on vous conseille fortement d'ajouter quelques séances de surf à votre séjour à Hawaï. Un peu partout, on retrouve des endroits adaptés à tous les niveaux, où il est possible de suivre des leçons offertes par des professeurs expérimentés. La célèbre plage de Waikiki à Honolulu est, entre autres, un bon endroit pour apprendre à braver les vagues. Selon ce que l'on raconte, l'ambiance de cette plage détient même une énergie unique. Parmi les surfeurs qui s'amusent à surfer sur d'immenses vagues, la folie urbaine à quelques pas de la mer et les mystiques couchers de soleil, Waikiki Beach déterrera peut-être le surfeur qui se cache en vous!

4. Visite du Volcanoes National Park (Big Island)

Par ailleurs, l'archipel d'Hawaï abrite une activité volcanique encore bien présente. Si vous êtes curieux d'observer ces impressionnants phénomènes et ces mystérieux paysages, vous adorerez le Volcanoes National Park. Classé site du patrimoine mondial depuis 1987, on y retrouve le plus haut volcan du monde, soit le Mauna Loa. Vous pourrez également admirer le volcan Kilauea, qui est l'un des plus actifs du monde! En soirée, un spectacle digne d'une allure de fin du monde vous attend, puisque l'on peut voir ce volcan cracher de la lave depuis son cratère!

En journée, une chouette balade peut s'effectuer autour d'un ancien cratère éteint aujourd'hui, soit le Kilauea Iki. Plusieurs points de vue parsèment le chemin, en plus d'offrir la chance aux touristes de poser les pieds sur un ancien lac de lave!

5. Balade en voiture sur la Hana Highway (Maui)

Finalement, on vous propose une sortie où vous pourrez rouler sur l'une des plus belles routes des États-Unis. En effet, la Hana Highway, ce n'est ni plus ni moins que 84 kilomètres qui regroupent 620 courbes, 59 ponts étroits et de nombreux attraits historiques et naturels! En chemin, au volant d'une belle décapotable (il faut bien se faire plaisir), un doux mélange de jungles et de falaises abruptes parsèmera la route. En ouvrant bien les yeux, vous apercevrez aussi des chevaux semi-sauvages, de hautes cascades et d'intrigantes grottes. Ainsi, par un bel après-midi ensoleillé, chaque merveille de cette promenade vous donnera envie de vous arrêter afin de savourer la beauté des paysages hawaïens!

Bon voyage!

VOIR AUSSI :