10 choses à savoir sur le nouveau site d’Osheaga 2017

C'est ce week-end que se déroulera le très couru festival de musique Osheaga. Pour cette édition 2017, l'événement a été transporté sur un tout nouveau site situé sur l'île Notre-Dame du parc Jean-Drapeau. Voici 10 points qui intéresseront les festivaliers sur le point de prendre le chemin d'Osheaga cette fin de semaine.

Les scènes principales se font désormais face

Grande nouveauté, les deux scènes principales ne se retrouvent plus côte à côte, mais bien face à face cette année. La distance entre les deux scènes étant d'environ 800 pieds, il faut s'attendre à d'importants mouvements de foule entre chaque gros spectacle.

Les amateurs de musique électronique danseront sur l'eau

Voilà qui devrait être intéressant! Le plancher de danse de la scène électronique prend place sur un quai flottant cette année. Celui-ci pourra accueillir près de 2 000 personnes devant la scène qu'on a surélevée pour l'occasion.

Plus de vert sur le site

Bonne idée : on a pensé recouvrir la piste de course de tapis vert synthétique le temps de ce long week-end. Ce sera donc plus confortable, en plus d'être plus joli et d'allure plus naturelle.

De l'ombre pour se reposer

On le sait, il fait très chaud en août à Montréal. Des aires de repos ombragées, donc l'espace Chill Coors Light, ont donc été aménagées afin d'offrir des moments de repos bien mérités aux festivaliers.

De l'eau gratuite

Avis aux festivaliers : n'oubliez pas vos bouteilles d'eau réutilisables à la maison, car des stations d'eau gratuite se retrouvent sur le site.

De la nourriture pour tous les goûts

Les amateurs de nourriture végétarienne, végétalienne, sans gluten comme les fous de fast food trouveront leur compte aux différents camions de cuisine de rue présents sur le site. Belle nouveauté cette année : un bar à mixologie a aussi ouvert ses portes.

Des pièces d'art sur le site

Osheaga est un festival célébrant différentes formes d'art. C'est ainsi que, sous la direction créative de Fred Caron, Osheaga Arts met en vedette le travail et le talent de trois artistes émergents : Sarah Givens, Carlos Navarrete-Patino et Rathbone Marin. Ce sont eux qui ont conçu les pièces uniques qui se retrouveront sur le site d'Osheaga 2017.

Retour de la série Explozones

Ceux qui ont assisté à Osheaga 2016 se souviennent des installations immersives faisant partie du décor du site. Et bien, elles sont de retour cette année! Les œuvres des artisans invités Meka, Katryn MacNaughton, 123Klan, Cheryl Voisine et GermDee ont été créées spécialement pour cette édition 2017 d'Osheaga.

Location de casier à la journée

Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est souvent franchement apprécié. Pour 15$, il est possible de louer un casier pour la journée. Idéal pour les frileux qui aiment porter une petite laine en soirée.

User de prévoyance reste la clé

On ne le dira jamais assez, un festivalier prévoyant est un festivalier heureux. Téléchargez l'application mobile afin de profiter de toutes ses fonctionnalités, prévoyez vos déplacements au moins une heure à l'avance, procurez-vous votre billet (aller-retour) ou encore votre titre spécial Osheaga à l'avance afin d'accélérer le processus de files d'attente à la sortie du festival, apportez votre bouteille d'eau réutilisable, passez au guichet automatique avant d'arriver sur le site, portez des chaussures confortables et attendez-vous à beaucoup marcher, soyez un festivalier responsable et, surtout, amusez-vous comme des petits fous!

- Osheaga festival musique et arts 2017 se déroulera les 4, 5 et 6 août prochains.

Pour plus d'informations : https://www.osheaga.com/fr