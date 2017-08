ADVERTISEMENT

L'arrondissement de LaSalle s'est fait rappeler à l'ordre par le gouvernement il y a quelques jours. Une lettre du ministère des Affaires municipales indique que l'interdiction de filmer les séances publiques du conseil d'arrondissement ne respecte pas la loi.

La plupart des séances des conseils d'arrondissement, tout comme ceux du conseil municipal, du conseil d'agglomération et du comité sont webdiffusées. Les citoyens et les journalistes peuvent aussi prendre des enregistrements audio et vidéo.

À LaSalle, cela est interdit par le règlement de régie interne. En avril, un citoyen a été expulsé parce qu'il filmait une séance du conseil d'arrondissement. Il a ensuite porté plainte au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

«D'emblée, nous désirons vous informer que l'article 27 du règlement [de régie interne] ne semble pas se conformer à l'objet des articles 331 et 332 de la Loi sur les cités et villes. En effet, plusieurs moyens technologiques contemporains ne sont pas de nature à influencer le maintien de l'ordre et du décorum pendant les séances du conseil. À cet égard, la Cour supérieure pourrait éventuellement invalider l'article 27, considérant la nature publique des séances du conseil», lit-on dans la lettre datée du 24 juillet.

Le ministère souligne aussi que le conseil se donne un pouvoir arbitraire de décider si une personne peut enregistrer la séance publique ou non. Ce pouvoir serait aussi illégal.

«Nous désirons porter à votre attention qu'une permission d'enregistrement ne pourrait être discrétionnaire et laisser au conseil municipal ou à l'officier public une marge d'appréciation d'une règle de caractère général», écrit le MAMOT.

Le ministère rappelle qu'il n'a pas le pouvoir lui-même d'invalider le règlement de LaSalle. Il invite toutefois l'arrondissement à «examiner la possibilité de modifier le règlement [de régie interne] afin d'éviter qu'il puisse être l'objet d'une contestation devant les tribunaux».

Selon le quotidien La Presse, l'homme à l'origine de la plainte ne souhaite pas s'adresser à la Cour supérieure pour faire invalider l'article du règlement en question, faute de fonds.

La même plainte évoque un possible conflit d'intérêt de la mairesse de LaSalle, Manon Barbe, dans un projet domiciliaire. Cette portion de la plainte est rejetée par le MAMOT, qui estime que Mme Barbe n'avait aucun intérêt dans le projet et s'est conformée à son code d'éthique et de déontologie.