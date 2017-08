Voici à quoi le Samsung Galaxy Note 8 devrait ressembler (si sa batterie n'explose pas)

Le 23 août prochain, Samsung joue gros. Un an après l'impressionnant naufrage du Galaxy Note 7 et de ses batteries explosives, la société doit présenter le successeur du portable géant de 5,7 pouces, le Galaxy Note 8.

Jusque-là, on en savait assez peu sur la future phablette, mais plusieurs photos de ce que serait le Note 8 ont été dévoilées ce mardi 1er août par Evan Blass. Le journaliste du site Venture Beat est particulièrement connu pour sa capacité à faire fuiter des informations secrètes sur des smartphones à venir. Il avait ainsi publié les premières images du Galaxy S8, le téléphone phare de Samsung dévoilé en mars.

Si ces photos sont bien celles du Galaxy Note 8, on apprend donc que le smartphone sera équipé d'un double objectif et de deux flashs. Surtout, il reprendra le design du Galaxy S8. Avec notamment un écran "infini", de bord à bord et sans bouton physique, un bouton dédié à Bixby, l'assistant virtuel de Samsung et un capteur d'empreinte à côté de l'appareil photo.

Quand on compare les deux smartphones, les ressemblances sont effectivement frappantes. Rendez-vous dans trois semaines pour savoir si le Galaxy Note 8 ressemble bien à cela.



