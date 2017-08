Année après année, le Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, situé dans le Centre-du-Québec, s'attire les foudres des groupes de défense des animaux. Sa traditionnelle Course nationale du cochon graissé est cette fois critiquée par la Kebek Animal Rights Association (KARA) qui a lancé une pétition pour interdire la tenue de l'événement.

«La violence et la cruauté dont ils sont les victimes au cours desdits festivals ne font qu'ajouter à l'horreur de leur vie et leur causent une détresse supplémentaire inutile», indique-t-on dans la pétition, adressée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Laurent Lessard, qui a recueilli à ce jour plus de 11 000 signatures.

La Course de cochon graissé, où les participants doivent attraper dans la boue des cochons domestiques ou des sangliers et les placer ensuite dans un baril, fait depuis 40 ans la renommée du festival.

La SPCA de Montréal n'a pas hésité à partager la pétition de la KARA sur Facebook, indiquant que «dans quelques jours, des cochons seront pourchassés, soulevés du sol, enfourchés, jetés dans des barils, attrapés et lancés comme des objets inanimés, et forcés à courir pétrifiés parmi des obstacles, peu importe la température».

Ce n'est pas la première fois que l'événement, qui offre aussi des spectacles musicaux et des activités familiales, suscite la controverse. L'organisme PETA l'avait dénoncé en 2015, tout comme l'ex-joueur de hockey Georges Laraque qui avait invité le public à boycotter le festival en 2014. «[Il] faut savoir que nos compétitions se déroulent selon des règles très précises qui visent à protéger l'animal», avaient répondu à l'époque les organisateurs, leurs propos relayés dans Le Courrier du Sud.

Le Festival n'a pas répondu à la demande d'entrevue du HuffPost Québec.

La St. Patrick Catholic Parish de Stephenville au Wisconsin, qui a fait face à un scandale similaire, a décidé de modifier en 2015 sa course aux cochons pour un tournoi entre humains (human foosball tournament).

Le Festival du Cochon de Sainte-Perpétue se tient du 3 au 6 août.