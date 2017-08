Ces personnalités québécoises qui sont aussi (presque) des athlètes

ADVERTISEMENT

On les voit à la télévision, on les entend à la radio, on les admire sur les tapis rouge... Et certains les admireraient encore plus s'ils savaient que leurs artistes favoris ont aussi de gros talents sportifs! En voici quelques exemples.

Vincent Vallières



En plus de nous faire rêver avec ses jolies ballades, Vincent Vallières ne rechigne pas devant une petite (ou longue) course, ou une petite promenade en vélo. Celui qui a sorti plus tôt cette année l'album Le temps des vivants a toujours eu à coeur sa santé physique. Ce n'est pas pour rien qu'il a accepté d'être le président d'honneur de la septième édition du Défi Félix Deslauriers-Hallée au début du mois, où il a couru 10 kilomètres.

Prêt pour le #tourdelile en perfo & en vélo! 🚴🏻➕🎸 @veloquebec #GOveloMTL .. .... ....... .......... 📸 @ameliemandeville Une publication partagée par Vincent Vallières (@vincentvallieres) le 4 Juin 2017 à 4h00 PDT

En prime? Il danse aussi!

Voici le clip De bord en bord ! Prochaine étape : #lesdieuxdeladanse ? Lien dans bio (http://hyperurl.co/debordenbord) 🎬 Une publication partagée par Vincent Vallières (@vincentvallieres) le 28 Juin 2017 à 6h44 PDT

Katherine Levac



L'humoriste qui promène son spectacle Velours prend aussi le temps de faire du sport régulièrement. Bien sûr, elle arrive à être hilarante en nous partageant ses moments de mise en forme. Ce ne serait pas Katherine Levac sinon!

Une belle photo de mon passage à @sucresaletva quand je faisais de l'hypothermie en kayak. #titanic Une publication partagée par @katherine_levac le 28 Juin 2017 à 7h06 PDT

Le top du Mont Royal. Une publication partagée par @katherine_levac le 7 Août 2016 à 14h22 PDT

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge



Émily Bégin joue, chante, danse... et fait beaucoup de sport. Disons qu'elle a trouvé le conjoint parfait pour répondre à ses intérêts avec Guillaume Lemay-Thivierge! C'est loin d'être rare de les voir en pleine course, sur une piste de ski ou en train de faire tout bonnement du parachute. Chacun ses activités romantiques, n'est-ce pas?

TROP fière de moi!!! Devenir parachutiste! C'est fait ;) @parachute_voltige #parachutevoltige Une publication partagée par Emily Bégin (@emilybegin) le 21 Juil. 2017 à 14h43 PDT

BMX!!!! Trop l'fun!!!! #bmx #bromont Une publication partagée par Emily Bégin (@emilybegin) le 10 Juil. 2017 à 14h40 PDT

Le grand défi Pierre Lavoie #lacourse c'est aussi le moment idéal pour faire des #cubesenergie en famille!!! 👍🏻😉 Une publication partagée par Emily Bégin (@emilybegin) le 13 Mai 2017 à 12h09 PDT

Défi relevé pour les jeunes de TOUCHER LE SOMMET. Bravo vous avez été formidable vous pouvez être fiers de vous. @fondationxquive #toucherlesommet #jeunesincroyables #jeunesinspirants #activité #physique Une publication partagée par Guillaume Lemay-Thivierge (@guillaumelemaythivierge) le 27 Mai 2017 à 13h34 PDT

Joey Scarpellino



Bon, on s'en doutait un peu en le regardant aller. Sans surprise, celui qu'on a connu dans Les Parent est un sportif très motivé! À tout juste 22 ans, il s'assure de rester en santé très longtemps. Bonne attitude!

🏄🏻🤙🏼 Une publication partagée par Joey Scarpellino (@jscarpellino) le 19 Juil. 2017 à 10h51 PDT

@_samgauthier_ 📸 pendant que j'explore comme spiderman 🕷⛰🌳💦 Une publication partagée par Joey Scarpellino (@jscarpellino) le 21 Mai 2017 à 13h00 PDT

Morning cardio ☀️🙏🏼 Une publication partagée par Joey Scarpellino (@jscarpellino) le 11 Avril 2017 à 5h55 PDT

Phil Roy



L'humoriste ne laisse pas non plus sa place côté sport. En plus de nous gérer les abdos à coups de fous rires, celui qui est en pleine tournée pour son premier spectacle solo Monsieur Phil Roy trouve le temps de faire plusieurs sports. Il faut quand même le faire: l'artiste arrive à garder son petit air irrévérencieux même en faisant de l'activité physique!

Vulgaire et TOTALEMENT BOSSY. #gazylescuisssss #totalquadsworkout #dugrosstock #flyboarding #jesuislemechantdansSpiderMan1 jouet: @district16flyboard 📷: @guillaume.stamand Une publication partagée par Phil Roy (@philroy) le 9 Juil. 2017 à 15h26 PDT

The team you don't fuck with. #teamphaneuf #pouzzafest #baseball #straightouttalongueuil #mtl Une publication partagée par Phil Roy (@philroy) le 25 Juil. 2017 à 17h26 PDT

Kim Rusk



Ce n'est un secret pour personne : Kim Rusk ne dit jamais non à une petite séance bien sportive. L'animatrice a même lancé sa propre collection de vêtements d'entraînement, Hyper active. Ça la décrit bien, non?

RUN 🏃🏽‍♀️ Commandez en ligne www.selfieparkimrusk.com@selfiekr #hyperactive #leggings #sportswear #running #colorblock #fluo Une publication partagée par kimrusk (@kimrusk) le 26 Mars 2017 à 7h00 PDT

Work hard 🏄🏼‍♀️ !! En prep pour le show #labellegang #canalvie cet automne !! #sup #yoga #paddleboarding @isabelleracicot @patricklanglois Une publication partagée par kimrusk (@kimrusk) le 31 Mai 2017 à 9h15 PDT

Viens tu courir avec moi ?! Tag qq, je fais tirer un kit @selfiekr #hyperactive #selfieparkim Une publication partagée par kimrusk (@kimrusk) le 10 Juin 2017 à 6h54 PDT

