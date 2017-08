Ariane Moffatt nous présente son petit garçon (et sa nouvelle poussette)

ADVERTISEMENT

Ariane Moffatt est de retour chez elle après avoir donné naissance à son petit garçon il y a deux semaines.

La musicienne a publié mardi sur Instagram une première photo de George Marcil-Moffatt, qui est né un mois plus tôt que la date prévue.

Comme vous pouvez le remarquer, on ne voit que le dessus de la tête du nouveau-né, mais la poussette, qu'elle décrit comme «un carrosse royal», est bien en évidence!

Le bébé et la maman semblent en pleine forme et peuvent maintenant se reposer à la maison en compagnie des trois autres membres de la famille, soit Florence Marcil-Denault, l'amoureuse d'Ariane, et les deux jumeaux Paul et Henri, qui sont nés le 9 juillet 2013.

VOIR AUSSI: