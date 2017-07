Il fallait oser ce parfait mariage des rayures signé Gigi Hadid

ADVERTISEMENT

Qui a dit qu'on ne pouvait pas marier les rayures? Certainement pas Gigi Hadid qui a du chien et du style à revendre.

Si pendant longtemps le top modèle s'est amusé de silhouettes sport et chics, désormais elle s'aventure du côté de look plus couture osant les matières, les mariages de motifs, les rayures qui pourraient presque même avoir l'air de se contredire et pourtant... ça marche très bien! De la petite chemise rayée noire et blanche au pantalon court aux dominantes de rouge. Aux pieds? Des bottillons à talons, le détail qui fait toute la différence.

Voyez plutôt ci-dessous.

Ce même pantalon que la fashionista avait déjà porté avec un top noir. Est-ce la nouvelle lubie du mannequin star?

Seriez-vous prête à l'adopter?

