«Game of Thrones» saison 7: le résumé de l'épisode 3 - [ATTENTION SPOILERS]

La fin de l'épisode 2 de "Game of Thrones" annonçait clairement la couleur sur la suite de cette saison 7. Le troisième épisode diffusé dans la nuit de dimanche à lundi 30 juillet sur HBO a tenu ses promesses.

Si les alliances sont formées, elles vont mettre leurs forces à l'épreuve dans les douces vallées et mers des Sept Couronnes au terme de stratégies inattendues. Retrouvailles, batailles sanglantes et mort certaine, c'est le résumé de l'épisode 3 de "Game of Thrones".

Précédemment dans Game of Thrones: Daenerys Targaryen est de retour à PeyreDragon où elle est née. Elle y convoque Jon Snow pour qu'il lui prête allégeance. Ce dernier, bien décidé à s'y rendre, mais uniquement pour récupérer du verredragon pour se défaire de l'armée des morts, veut la convaincre de former une alliance. Sansa, qui a bien tenté de l'en dissuader (comme tous les autres lords du Nord), est nommée gardienne de Winterfell en l'absence de son demi-frère.

A la Citadelle, Samwell Tarly trouve un remède interdit pour soigner Jorah Mormont, atteint par la maladie de l'écaille grise. Le remède se trouve dans des livres auxquels il n'a pas accès mais le mestre prouve son courage.

Sous les ordres de Daenerys, Theon et Yara Greyjoy mettent à l'eau toute leur flotte mais sont attaqués par leur oncle diabolique Euron qui va faire de sa nièce sa prisonnière. Theon réussi à s'échapper.

• Le feu et la glace réunis

La rencontre tant attendue a enfin lieu. Arrivé sur PeyreDragon, Jon Snow doit s'entretenir avec Daenerys Targaryen qui lui demandait de prêter allégeance. Le roi du Nord est accueilli par Tyrion Lannister et Missandei. Après lui avoir confié son arme, et s'être fait peur par les dragons de Khaleesi, Jon Snow arrive dans la salle du trône.

Melissandre, qui a soumis l'idée de cette rencontre, observe l'arrivée du "bâtard" à distance. Face à Varis bien étonné de la voir se cacher, la prêtresse explique que les deux s'étaient quittés en de mauvais termes.

Dans la salle du trône, les retrouvailles entre Jon Snow et Daenerys Targaryen sont... étranges et maladroites. Cette dernière, qui remercie son invité d'avoir répondu à sa requête, fait au roi du Nord (qu'elle appelle "seigneur" et non "roi"), un rappel historique sur ce qui lie leurs deux familles et l'allégeance "pour toujours" de la maison Stark à celle des Targaryen. "J'imagine donc, mon seigneur (encore?), que vous êtes venu pour plier le genou", lui demande-t-elle. "Non", lui répond Jon Snow.

Déglutition lourde, sourire forcé, Daenerys s'excuse auprès de lui pour les choses horribles commises par son père contre les Stark que Jon n'a pas oubliées. "Plie le genou et je vous nommerai Roi du Nord", lui promet-elle. Alors qu'il refuse (encore), le bâtard de Winterfell semble apprendre à Daenerys et Tyrion l'existence des Marcheurs blancs et de la menace qu'ils représentent...

C'est alors que Varis souffle à Daenerys que la flotte alliée des Greyjoy et d'Ellaria Sand a été attaquée par l'oncle Euron. Elle renvoie Jon Snow, pas encore son prisonnier, dans ses appartements.

• La vengeance de Cersei

De l'autre côté des mers, tandis que Theon Greyjoy est récupéré par les siens, le diabolique Euron tient Yara et le reste de la famille Sand entre ses chaînes. Ce dernier est acclamé par la foule de Westeros où Cersei Lannister les attend.

Dans l'épisode précédent, Euron avait promis à la reine de Westeros un cadeau "qu'aucun homme ne pouvait lui offrir", en signe d'allégeance d'abord, mais aussi pour la convaincre de le prendre comme époux. Le cadeau est de taille: Ellaria Sand est l'ancien amour du prince Oberyn Martell de Dorne qui a tué la fille de Cersei et Jaime, Myrcella.

Dans les cachots, Cersei Lannister enfonce le couteau dans la plaie en rappelant à Ellaria comment Ser Gregor a explosé le crâne de son amant, Oberyn, lors d'un combat resté dans les annales. "Comment détruire Ellaria, meurtrière de ma fille unique?", demande Cersei, qui a évidemment une idée en tête... Myrcella tuée par un poison, c'est la mort qu'a choisi la reine pour tuer la fille de la Dornienne, qui passera le restant de ses jours dans les cachots de Port-Réal.

Bien contente de sa vengeance, Cersei retrouve son frère Jaime dans sa chambre et rappelle à tous, si vous l'aviez oublié, qu'ils sont aussi amants. Mais pour le petit déjeuner, c'est Tycho Nestoris de la Banque de Fer de Braavos qui est au menu. Croulant sous les dettes, il vient réclamer une petite fortune à Cersei qui lui promet de tout lui rembourser après sa victoire dans la grande bataille à venir. Et aussi parce que "les Lannister payent toujours leurs dettes".

• Du Verredragon s'il vous plait

De retour à PeyreDragon, Tyrion Lannister tente de convaincre Jon Snow qu'il n'est pas "prisonnier" de Daenerys Targaryen. Et Jon Snow tente de trouver comment convaincre Daenerys qu'il ne ment pas au sujet de l'armée des morts.

S'il doit repartir à Winterfell sans l'aide militaire de la reine, il doit essayer de lui soutirer le verredragon sur lequel est bâtie la demeure des Targaryen. C'est en effet la seule arme capable de tuer les marcheurs blancs. Malin comme un singe, Tyrion suggère à la reine de lui permettre d'extraire cette roche volcanique dont elle ne connaissait pas l'existence, ce qu'elle accepte.

• Le dernier fils légitime de Winterfell

En l'absence de Jon Snow, c'est Sansa qui gère les affaires courantes de Winterfell. Nourriture, et armurerie, cette dernière semble avoir bien pris les choses en main. Forte et droite dans ses bottes, elle craque lorsqu'elle retrouve son frère Bran enfin de retour chez lui (!!!)

Enfin réunis, les deux des quatre enfants d'Eddard Stark encore vivants entrent dans le vif du sujet. Sansa annonce à son frère qu'il est le seigneur légitime de Winterfell. Oui, Jon Snow n'est qu'un bâtard qui ne doit son titre qu'à l'absence de son demi-frère.

Bran, la Corneille à trois yeux, explique que son don lui permet de "tout voir". Tout, même la nuit où Sansa a subi son viol par l'odieux Ramsay Bolton...

• Poison ou vérité?

Samwell Tarly est un être formidable. A la Citadelle, ses recherches et les soins prodigués à Jorah Mormont dans le plus grand secret pour le guérir de l'écaille grise ont porté ses fruits. Cette procédure lui avait été interdite par son maître, qui doit reconnaître les miracles faits par son apprenti et qui l'en félicite.

A Peyredragon, Daenerys n'en peut plus d'attendre. La reine explique qu'elle veut enfourcher ses dragons et couler la flotte d'Euron Greyjoy pour reprendre l'avantage sur Cersei Lannister. Rien que ça. Evidemment, elle en est dissuadée. A Castral Roc où les légions de Dothrakis et des Immaculés sont chargés de donner l'assaut pour affaiblir la maison des Lannisters, la guerre peut commencer. La 49e minute de cet épisode nous donne enfin plus que des discussions: de l'action!

Si la forteresse construite par Tywin Lannister est imprenable, c'était sans compter sur son fils Tyrion qui avait été chargé à l'époque de son édification de penser le système d'égouts. Bingo, c'est par un passage secret que passeront les hommes de Daenerys Targaryen. Au terme d'une bataille facilement remportée, Ver-Gris doit se rendre à l'évidence: la guerre est loin d'être gagnée. Euron Greyjoy, encore lui, fait sombrer la flotte de ce dernier. Décidément...

Mais où est passée le gros de l'armée des Lannisters? Et bien à Hautjardin, où celle d'Ollena Tyrell est défaite. En abandonnant Castral Roc où les hommes de Daenerys Targaryen s'épuiseront pour rentrer à PeyreDragon à pied, la victoire de Jaime Lannister est complète. Ce stratagème est le même qu'avait fait Robb Stark contre ce dernier au Bois-aux-Murmures.

Ollena Tyrell, après lui avoir balancé ses quatre vérités, avale le poison offert par Jaime. Avant de mourir, elle lui avoue qu'elle est celle qui a mis du poison dans le verre de son ancien roi de fils, Joffrey! "Dites-le à Cersei", lui dit-elle. Boom.

