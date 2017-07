Chacun se montre sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, paradis des filtres et des photos sans défaut. Une jeune femme est partie à l'assaut de ce culte de la personnalité en montrant comment tricher sur ses clichés.

Milly Smith a 24 ans et elle assume avec fierté ses rondeurs. C'est pourquoi elle veut faire passer un message et redonner confiance aux femmes qui sont complexées par leur corps.

"Votre corps change quand vous bougez. Sur ces photos, j'inspire et j'expire. Nos corps ne sont pas figés, il y a un océan sans fin d'ondulations et de mouvements. Ce que vous voyez sur Internet est manipulé. Rentrer dans un moule, pour apparaître plus mince, pour apparaître plus digne (aucune partie de votre corps ne peut vous rendre indigne). Ce n'est pas réel! En réalité, 99% des images que vous voyez sont fausses!! Éditées. Filtrées. Photoshopées. Mise en scène. Arrêtons de comparer et commençons à vivre. Nous somme parfaites comme nous sommes, sous tous les angles! Nous sommes parfaites quelle que soit la pose. Nous sommes parfaites quel que soit notre poids. Nous sommes parfaites quelles que soient nos formes"

La jeune femme met à mal le culte du corps présent sur Instagram avec ses petites astuces pour "rentrer dans le moule": une posture avantageuse, une gaine, une inspiration profonde...

"Même fille, même jour, même moment. Avec un angle de caméra et des vêtements, je peux changer mon corps en ce que la société juge comme plus acceptable que la photo de droite. Récemment, Instagram a été élu comme l'application la plus dangereuse pour l'image du corps et l'estime de soi. Cela ne va pas. Les médias veulent en permanence que nous soyons plus filtrées, que nous prenions la pose, que nous soyons plus musclées. Ils nous humilient, nous effraient et nous font détester nos corps, notre enveloppe naturelle. Nous nous comparons à ces photos, mises en scène et prises avec stratégie. Se comparer est un vol de notre joie, de notre amour propre et d'autant plus lorsque vous comparez votre apparence à des images qui ne sont pas la réalité. Ces deux photos sont belles. Ces deux photos sont dignes. Toutefois, une seule de ces photos est réellement moi, à l'aise et naturelle, où je m'apprécie. Débarrassez-vous des comptes qui vous font vous sentir mal, débarrassez-vous des personnes de votre vie qui ne vous rendent pas heureuse, aimée et belle. Ne les laissez pas ruiner votre vie."