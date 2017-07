ADVERTISEMENT

Avez-vous déjà regardé la pile de devoirs que votre enfant ramenait de l'école en vous demandant: «Mais pourquoi c'est comme ça?» Si oui, vous devriez songer à déménager à Marion County en Floride.

Les élèves de 31 écoles primaires de la région n'auront bientôt plus besoin de faire les devoirs qui leur seront assignés, selon la directrice du district Heidi Maier. Comme l'a rapporté le Ocala Star Banner, Maier a envoyé un message audio aux éducateurs, leur disant qu'il n'y aurait plus de devoirs au niveau primaire et qu'à la place, les élèves seront «assignés» à lire 20 minutes tous les soirs.

«Les recherches démontrent que les élèves à qui on donne de nombreux devoirs ne performent pas mieux, ou n'obtiennent pas de meilleures notes», a indiqué Maier dans son annonce.

Cette dernière, qui a quitté son emploi comme professeure en éducation au College of Central Florida pour devenir directrice, peut compter sur de nombreuses sources pour appuyer sa décision.

Racontant l'histoire d'une professeure dans la région de Houston qui a éliminé les devoirs à la maison, CNN a rapporté l'an dernier que de nombreuses études montrent que les devoirs — plus précisément au niveau primaire — n'améliorent pas la performance scolaire.

Les élèves canadiens et américains font en moyenne six heures de devoirs par semaine, selon une étude de 2014. Des pays comme la Corée du Sud et la Finlande, où la moyenne est plutôt de trois heures par semaine, figurent souvent au sommet des classements en matière d'éducation.

De nombreuses familles en Amérique du Nord se plaignent de la quantité de travail imposée à leurs enfants chaque soir et l'impact sur le temps que parents et enfants peuvent passer ensemble, sans compter le stress créé chez leur progéniture.

