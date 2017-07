ADVERTISEMENT

L'un des couples favoris des Québécois, l'un des plus en vue sur les réseaux sociaux, Maripier Morin et Brandon Prust, s'apprêterait à se passer officiellement la bague au doigt.

Le magazine Échos Vedettes rapporte dans son édition présentement en kiosque que Brandon Prust aurait récemment effectué un voyage au Stampede de Calgary avec un groupe d'amis, lequel aurait eu toutes les allures d'un enterrement de vie de garçon.

Qui plus est, le site Dans les coulisses annonçait le 19 juillet dernier que le mariage Morin-Prust aurait lieu d'ici la fin de l'été, à London, en Ontario, ville natale du hockeyeur. Le duo aurait souhaité garder ces informations secrètes simplement pour éviter que les médias ne les traquent lors du jour J. La date du 22 juillet – samedi dernier - avait été évoquée, mais il semble finalement que la cérémonie se tiendra ce week-end. Curieux, à vos Instagram, Facebook, Twitter et autres Snapchat, samedi et dimanche! Tout à coup quelques images féériques de l'échange des vœux circuleraient...

Amoureux depuis 2010, fiancés depuis 2015, Maripier Morin et Brandon Prust se font régulièrement parler de mariage en entrevue. Dans les derniers mois, ils ont souvent répété que le grand événement n'était pas nécessairement imminent, et Maripier, qui a célébré ses 31 ans le 7 juillet dernier, s'est même déjà ouverte, il n'y a pas si longtemps, sur sa crainte de «passer à l'acte».

«Je suis vraiment du genre à me garder un cheval stand by et cr*sser mon camp», avouait-elle au cours d'un entretien au magazine Sucré Salé, en mai.

Une façon de brouiller les pistes et de protéger cette partie de son jardin secret? Brandon Prust, qui a 33 ans, n'a pas été plus loquace que sa douce à cet égard.

Maripier Morin connaît présentement l'une des périodes les plus fastes de sa jeune vie professionnelle, avec des retours assurés en tant que «grande sœur» à La voix junior, à TVA, co-animatrice de Code F, à VRAK, et à la barre de son talk-show Maripier!, à Z. On apprenait avec stupéfaction, en début de semaine, qu'elle sera du prochain film de Denys Arcand, Le triomphe de l'argent, dont le tournage commencera le 5 septembre. Elle est de surcroît porte-parole de Revlon et de la Fondation des étoiles, qui soutient la recherche pédiatrique au Québec.

Quant à son homme, il est toujours sans contrat dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et espère de bonnes nouvelles d'ici la fin de l'été.

