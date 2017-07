ADVERTISEMENT

Le théâtre de la Comédie-Française a connu un franc succès mercredi soir au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal (TNM) dans le cadre de la première de la pièce Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène avec brio par Denis Podalydès.

L'événement, couru par le Tout Montréal artistique, était présenté dans le cadre du Festival Juste pour rire et des Fêtes du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

Des décors et costumes forts réussis, un rythme dynamique, des moments comiques malgré le côté tragique du récit et un jeu convaincant de la distribution, le spectacle de deux heures sans entracte a semblé plaire au public québécois qui a offert une ovation debout à cette prestigieuse maison de théâtre parisienne.

C'est la huitième fois depuis 1955 que la Comédie-Française (fondée en 1680) présentait une de ses productions au TNM, un des plus vieux théâtres de la métropole québécoise.

Lucrèce Borgia est au répertoire de la Comédie-Française depuis 1914 et été présenté au public pour la première fois en 1833.

La pièce en trois actes raconte les péripéties de Lucrèce Borgia (1480-1519), protectrice des arts et des lettres dans l'Italie de l'époque post-médiévale qui est issue d'une famille influente (les Borgia) et qui a eu mauvaise réputation au fil des siècles. Les historiens actuels s'entendent pour dire qu'elle est innocente des crimes qui lui ont été reprochés par la suite et qui sont devenus une sorte de mythe ou légende populaire (empoisonnements, assassinats commandés, etc).

Lucrèce Borgia, qui s'est mariée quatre fois, était la fille du cardinal Rodrigo Borgia (le futur pape Alexandre VI) et une femme de grande beauté.

La pièce raconte le règne cruel de Lucrèce Borgia dans la ville de Ferrare, qui tombe en amour à Venise avec Gennaro, son fils né de l'inceste avec son frère. Évidemment, Gennaro ne sait rien de tout cela. Démasquée par les frères d'armes de Gennaro et rejetée par Gennaro lui-même, Lucrèce Borgia se sent humiliée et lance une vengeance qui sera sans pitié... ou presque!

Fait à noter, le jeu extraordinaire et comique du confident de Lucrèce Borgia, Gubetta (Christian Hecq) et les envolées oratoires de Lucrèce Borgia, jouée par Elsa Lepoivre.

La distribution inclut également Éric Ruf, Gilles David, Jérémy Lopez, Clément Hervieu-Léger, Nâzim Boudjenah, Elliot Jenicot, Benjamin Lavernhe, Claire de la Rüe du Can et Gaël Kamilindi, sans oublier Théo Comby Lemaitre, Pénélope Avril, Vanessa Bile-Audouard et Marianna Granci.

