Le plus vieux smiley du monde aurait 3700 ans

Depuis 7 ans, des chercheurs turcs et italiens fouillent l'ancienne ville de Karkemish, habitée par la civilisation hittite il y a quelque 3700 ans. Et parmi tous les artefacts découverts, l'un d'eux, récemment restauré, est très étonnant, rapporte le Smithsonian magazine. Sur une jarre se trouve ce qui ressemble étrangement au plus basique de nos smileys, ":)".

"Ce pot était utilisé pour boire du sharbat [une boisson sucrée à base de fruits, d'herbes et de pétales de fleurs, ndlr]. Très probablement, c'est le plus vieux sourire du monde", a déclaré Nicolo Marchetti, archéologue italien membre de l'expédition, interrogé par l'agence turque Anadolu.

Si les différents morceaux de la jarre ont été découverts il y a longtemps, il a fallu du temps pour reconstituer l'objet et découvrir ces petites traces de peinture. Mais l'archéologue ne va pas jusqu'à dire que ce visage souriant était utilisé de la même manière que nos émojis. Chacun son interprétation.

Le Smithsonian rappelle qu'auparavant, d'autres archéologues et historiens pensaient avoir découvert le plus vieux smiley du monde, datant de 1635.

Did a 17th century lawyer invent the smiley emoji? Small circle with two dots and a line found in a 382-year-old diary in Slovakia pic.twitter.com/arPc5rhxQ5