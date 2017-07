Grâce à Star Wars, il piège 4 revues scientifiques peu scrupuleuses

ADVERTISEMENT

Les midi-chloriens sont des micro organismes permettant à l'homme d'être sensible à la Force. Pas seulement dans Star Wars, mais aussi dans le monde réel, selon une étude publiée en juillet dans plusieurs revues scientifiques.

Sceptique? Vous faites bien, l'article en question, signé par les professeurs Lucas McGeorge et Annette Kin, a été inventé de toute pièce par Neuroskeptic, qui tient un blog scientifique sur Discover Magazine. Objectif: démontrer que certaines revues, prétendument scientifiques et "prédatrices", publient tout et n'importe quoi.

Pour fabriquer son appât, il a simplement recopié la page Wikipedia consacrée aux mitochondries. Ces organites existent vraiment et servent, pour faire simple, à alimenter nos cellules. Après avoir réécrit un peu le texte pour masquer la supercherie, Neuroskeptic a ensuite remplacé dans son article le mot mitochondrie par... midi-chloriens, qui eux, n'existent que chez les êtres vivants de Star Wars.

Quatre revues sur neuf ont accepté le texte

Pour être certain qu'il était impossible de ne pas voir l'arnaque, l'auteur a également rajouté quelques références à la Force et a carrément copié-collé un extrait entier d'une des célèbres répliques du sénateur Palpatine adressée au jeune Anakin Skywalker, dans La Revanche des Siths. Où il évoque justement le pouvoir guérisseur des midi-chloriens et la vie éternelle.

Cette réplique est devenue célèbre et est régulièrement détournée sur les réseaux sociaux. "Je ne suis même pas un grand fan de Star Wars, j'aime simplement les mèmes [détournements, ndlr]", précise l'auteur.

Ne restait plus donc qu'à l'envoyer à quelques "journaux scientifiques". Et surprise: sur les neuf, quatre ont accepté le texte. L'une demandait de payer 360 dollars pour être publié. Les trois autres ont tout simplement mis l'article en ligne. Depuis, ceux-ci ont été supprimés, mais on retrouve encore leur trace ici, là et là.

Sur les cinq autres publications, certaines ont simplement demandé à ce que soit changé "midi-chlorien" par "mitochondrie". Une autre, qui a semble-t-il vraiment lu l'article, a répondu que "les auteurs ont oublié d'ajouter les références suivantes: Lucas et al., 1977, Palpatine et al., 1980, et Calrissian et al., 1983."

Journaux "prédateurs"

Logiquement, cet article n'aurait jamais pu passer dans une revue scientifique. Car ce qui caractérise ce genre de publication, dont les plus célèbres sont Nature et Science, c'est le principe de vérification par pairs (peer-review). Chaque article est étudié par d'autres scientifiques, spécialistes de la question abordée, pour vérifier les résultats des expériences et les conclusions tirées. Un processus censé prouver le sérieux des travaux publiés dans ce genre de journaux (qui ont par ailleurs leurs propres défauts).

Les neuf revues auxquelles s'est adressé Neuroskeptic réalisent elles aussi, théoriquement, des peer-review. MedCrave, l'une de celles ayant publié l'article falsifié, précise ainsi être un "journal en accès ouvert hautement évalué par des pairs".

Mais l'exemple de Star Wars montre que la pratique est tout autre. Ces journaux sont appelés dans le milieu des "prédateurs". Ils proposent la publication de travaux de scientifiques moyennant finance et très facilement, surfant sur le fait que la notoriété et la qualité du travail d'un scientifique est mesuré à son nombre de publications. Le côté obscur des publications scientifiques.

"Ceci est un rappel que dans certains journaux 'revus par pairs', il n'y a pas vraiment de relecture du tout. [...] C'est important car les éditeurs scientifiques sont des sociétés qui vendent un produit, et ce produit, c'est la vérification par des pairs", affirme Neuroskeptic.

Il aurait même pu pousser la blague plus loin. Le faux auteur de l'article, "Dr Lucas McGeorge", a même été invité par un autre journal à siéger au comité éditorial.

Star Wars : Les derniers Jedi sortira le 15 décembre prochain au Québec.

