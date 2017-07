Sèxe Illégal présente Cocochello, le plus court festival de musique au monde

ADVERTISEMENT

La face du monde changera un peu mercredi soir, alors que le mythique et toujours internationalement reconnu duo Sèxe Illégal tiendra, sur la Place des Festivals, la première édition de Cocochello, «le moins long festival de musique au monde». Un événement, on le devine, qui deviendra beaucoup plus grandiose que son cousin éloigné Coachella.

Les icônes rockeurs Paul Sèxe et Tony Légal seront pour l'occasion entourés d'amis artistes, les Sœurs Boulay, Dumas, Greg Beaudin, les Deuxluxes, Julien Tremblay et Didier Lambert, qui feront eux aussi exploser l'ambiance. Nul doute que ça sera épique et que Cocochello fera des petits ailleurs sur le globe ensuite. Après tout, tout ce que touche Sèxe Illégal devient légendaire, c'est bien connu.

Le HuffPost Québec a posé quelques questions rapides à Tony Légal – sans le moindre deuxième degré, évidemment (!) – pour comprendre à quel point Cocochello est un incontournable pour tout friand de musique et de grands rassemblements culturels. Voici ses réponses. Si vous n'êtes pas convaincus après ça...

Tony Légal, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, Cocochello? À quoi peut-on s'attendre mercredi, au Festival Juste pour rire?

«Cocochello, c'est le plus court festival de musique au monde, parce que les gens n'ont plus le temps pour la musique. Vous pouvez vous attendre à 1h15 de rock en compagnie des artistes les plus cools en ville. Pis on a des invités, en plus.»

On sait qu'en tant que stars légendaires, vous avez fait plusieurs fois le tour de la planète. Est-ce que les personnalités qui vous accompagneront au spectacle, Julien Tremblay, les Sœurs Boulay, etc, ont la même notoriété que vous, ailleurs sur le globe? Avez-vous fait les quatre cent coups ensemble dans le passé?

«Non, la plupart des artistes sont vraiment connus ici, mais pas du tout ailleurs. Comme par exemple, les Sœurs Boulay sont super connues ici, mais presque pas en Mongolie. Pourquoi? Bonne question. Faudrait la poser à quelqu'un qui connaît la réponse. Sûrement une affaire de marketing. Mais oui, on a des relations privilégiées avec tous les artistes qui sont sur le show. Paul est le parrain de Greg (Beaudin) pis on a accouché Dumas. Ou le contraire. Mais tout ça pour dire qu'on est proches.»

Que se passe-t-il à Cocochello lorsqu'il pleut? Avez-vous conclu un accord avec Dame Nature afin que votre grandiose événement soit épargné?

«Il n'a jamais plu à Cocochello. La preuve? C'est la première édition. Mais peu importe ce qui se passera, aucune chance qu'on blâme Mère Nature, elle fait tout, toute seule. Il est où Père Nature? Hein?? IL EST OÙ???»

Vous avez présenté la «dernière médiatique» de votre spectacle Vivre! au Théâtre St-Denis en avril 2016. Vos fans vous réclament assurément à grands cris. Comptez-vous reprendre la route pour une nouvelle tournée bientôt?

«Le plus long qu'on a pris comme pause entre deux tournées, c'est trois ans, après le World Tour pour Magique Dégueulasse, en 1983. On va retourner sur la route assez vite. On vient de signer un contrat avec une multinationale du nom de 'La Tribu', on a des nouvelles tunes pis Paul a même des nouveaux leggings aux couleurs des U.S.A. On n'aura pas le choix de sortir de chez nous pour montr er ça au monde.»

Sèxe Illégal et Cocochello, sur la Place des Festivals, ce mercredi, 26 juillet, à 21h15, dans le cadre du Festival Juste pour rire.

