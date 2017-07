Les sauces piquantes préférées de la rédaction

ADVERTISEMENT

La sauce piquante semble être devenue le nouveau ketchup. Elle trône sur les tables de plus en plus de restaurants, l'offre explose ailleurs autant qu'au Québec et elle pique la curiosité de toujours plus de Canadiens.

L'originalité est au menu. Au Saguenay, on en produit aux bleuets (bien sûr), au Lac Saint-Jean aux ananas, à Québec à la tequila et à la lime ou au bacon... Il y a même un festival de la sauce piquante dans la province.

Pour vous aider à faire un choix au rayon des condiments, l'équipe de rédaction du Huffpost vous révèle LA sauce piquante qui se retrouve le plus souvent dans leurs plats. Certains s'éclatent, d'autres restent plus classique. Il y en a pour tous les goûts :

Smoke Show Facebook Smoke Show "À la fois fumée, bien épicée et un peu sucrée (au sirop d'érable)... équilibrée finalement, cette sauce montréalaise se mêle bien à un paquet d'affaires. Même des huitres. Elle est maintenant servie ou utilisée au Joe Beef, au Liverpool House, chez Mandy's ou encore au Garde Manger notamment." - Philippe Lépine - Journaliste bien-être



Sauce tequila lime Firebarn Courtoisie "Je ne suis pas particulièrement fan de sauces piquantes, mais ce produit québécois quand même assez doux me plaît vraiment puisqu'il sort de l'ordinaire. Ça vaut le coup de l'essayer." - Catherine Lévesque - Journaliste politique



Valentina Mexican Hot Sauce Salsa Courtoisie "J'aime bien les sauces mexicaines, que j'achète lorsque je suis en vacances au Mexique ou aux États-Unis. Ce sont des sauces assez épicées, originales et goûteuses." - Patrick White - Rédacteur en chef

Sambal Oelek Courtoisie "Mis à part dans mes céréales, je mettrais du sambal oelek PARTOUT. Plus consistante que la plupart des sauces piquantes, c'est une pâte de piments forts broyés qui est capable d'enflammer et donner du «pep» aux repas les plus tristounets. Merci à Josée di Stasio, l'experte à l'origine de ma découverte." - Francis Pilon - Journaliste pupitreur



Tabasco chipotle Facebook/Tabasco "Un classique! Parce qu'elle est bien piquante, mais avec un petit côté fumé. Parfait pour rehausser des tacos un peu raplapla!" - Sara Barrière-Brunet - Journaliste responsable des blogues



Black Rose hot sauce Courtoisie "La majorité des sauces plus piquantes perdent en saveur, celle-là a la parfaite balance." - Philippe Breton - Gestionnaire de comptes



Sriracha jahcottontail143 via Getty Images "C'est juste tellement addictif. Tous les aliments sont bons avec cette sauce." - Maude-Isabel Laferrière - Directrice des ventes



Tabasco jahcottontail143 via Getty Images "Les classiques sont toujours les meilleurs" - Christian Labarre-Dufresne - Journaliste pupitreur



Piri piri Maçarico Courtoisie Juste parce que je peux en mettre partout :P Et que j'ai un mari portugais - Valérie Martin - Gestionnaire de comptes

