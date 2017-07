ADVERTISEMENT

Une comédie dramatique réalisée par George Clooney et un thriller biographique signé Angelina Jolie seront présentés cette année au Festival international du film de Toronto.

Les organisateurs ont annoncé mardi avoir mis à l'horaire la comédie dramatique «Suburbicon», réalisée par George Clooney d'après un scénario des frères Coen. Le film met en vedette Matt Damon et Julianne Moore.

«First They Killed My Father», réalisé et coscénarisé par Angelina Jolie, sera aussi présenté. Le film s'appuie sur les mémoires du militant cambodgien pour les droits humains Loung Ung.

Le documentaire sur le groupe Tragically Hip «Long Time Running», réalisé par les Canadiens Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier, sera présenté lors d'une soirée de gala.

Parmi les autres films inclus à la programmation, on note le drame «Stronger» de David Gordon, sur l'attentat du marathon de Boston, avec Jake Gyllenhaal et la Canadienne Tatiana Maslany.

Le thriller psychologique de Darren Aronofsky «Mother!», avec Jennifer Lawrence, sera aussi au menu du festival, qui se tiendra du 7 au 17 septembre.

Plusieurs films biographiques sont également inscrits à l'horaire, notamment «Darkest Hour», avec Gary Oldman dans la peau de Winston Churchill, et «I, Tonya», dans lequel Margot Robbie interprète la patineuse Tonya Harding.

Steve Carell et Emma Stone sont en vedette dans «Battle of the Sexes», qui raconte une histoire inspirée du match de tennis ayant opposé Billie Jean King et Bobby Riggs, en 1973.

Dans «The Catcher Was a Spy», Paul Rudd interprète le joueur de baseball Moe Berg, qui a servi comme espion pour l'Office of Strategic Services. Le Canadien Michael Greyeyes tient pour sa part un rôle dans «Woman Walks Ahead», aux côtés de Jessica Chastain et Sam Rockwell.

Ces titres font partie de la première liste de films annoncés pour le festival.

Les cinéphiles se demandent depuis longtemps si le film très attendu du réalisateur québécois Denis Villeneuve, la suite de «Blade Runner», ferait partie de la programmation, mais il n'a toujours pas été annoncé.