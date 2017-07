Microsoft annonçait hier mettre fin à son vieux logiciel de dessin et traitement d'images, qui ne se retrouvera pas dans la prochaine mise à jour de Windows 10.

L'annonce avait alors fait boule de neige, se répandant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. On a assisté, par le fait même, à une violente protestation des internautes nostalgiques, déclarant leur amour envers Paint et pleurant son départ imminent.

Heureusement, face à la gronde populaire, Microsoft a décidé de calmer le jeu et de rassurer ses utilisateurs. Non, Paint n'est pas mort et il sera possible de le télécharger gratuitement sur le Windows Store.

«Aujourd'hui, nous avons assisté à une incroyable vague de soutien et de nostalgie envers Microsoft Paint. S'il y a bien quelque chose que nous avons appris, c'est qu'après 32 ans, Paint a beaucoup de fans», a écrit l'entreprise, surprise par cette bouffée d'amour, dans un billet publié sur son blogue.

O thank goodness!I didn't even know there was a chance MS Paint'd disappear till I heard that it won't😂#DontKnowWhatYouGotTillitsAlmostGone pic.twitter.com/B8GeLhoGfo — BigCityGirl (@NordenCityGirl) July 25, 2017

«Oh Dieu merci! Je ne savais même pas qu'il y avait une chance que Paint disparaisse jusqu'à ce que j'apprenne qu'il ne disparaîtra pas»

La suite avec Paint 3D

Le géant de l'informatique avait annoncé la semaine dernière que son emblématique logiciel faisait partie de sa liste des «fonctionnalités obsolètes», c'est-à-dire qu'elles ne seront plus «en développement actif» et pourraient prochainement être supprimées, précise CNN.

Ce ne sera plus Paint, mais bien Paint 3D, lancé au printemps et aussi disponible gratuitement sur le Windows Store, qui sera livré avec les ordinateurs équipés de Windows 10. Le logiciel possède davantage de fonctionnalités que son prédécesseur, dont la première version avait été lancée en 1985.

