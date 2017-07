Les résidents de Montréal plus enclavés que dans les autres épreuves de Formule E

Un ancien aéroport reconverti en parc, une zone portuaire industrielle ou le tombeau de Napoléon : les courses de Formule E se passent en ville, certes, mais l'événement de Montréal semble bien plus urbain que les autres.

Un article de Bahador Zabihiyan et Pascal Robidas

Les compétitions de Formule E se tiennent dans neuf villes à travers le monde. En regardant les cartes des circuits, on constate que Montréal fait figure de cas particulier, avec une zone résidentielle enclavée.

New York

La semaine dernière, à New York, la course s'est déroulée dans le quartier de Red Hook, entre le port et une zone industrielle, sans enclaver une zone résidentielle.

Berlin

Il y a un mois, à Berlin, les pilotes de formule E ont fait la course sur les pistes d'un ancien aérodrome reconverti en parc.

Mexico

Dans la mégalopole de Mexico, les pilotes de voitures électriques se sont affrontés dans l'autodrome Hermanos Rodriguez.

Paris

À Paris, la course s'est tenue autour du secteur des Invalides, en enclavant le musée de l'Armée et le tombeau de Napoléon.

Marrakech

À Marrakech, la course a eu lieu sur le circuit urbain de Moulay El Hassan, qui accueille déjà des compétitions de formule 3. Aucune zone résidentielle n'y est enclavée comme c'est le cas à Montréal. Un complexe hôtelier s'est retrouvé encerclé par le circuit.

Photo : La Presse canadienne

Hong Kong

La ville de Hong Kong figure parmi les plus densément peuplées au monde. La course de formule E s'est déroulée en zone portuaire, entre les gratte-ciel et la mer. L'emplacement accueille régulièrement des festivals. Les véhicules électriques ont toutefois passé par la route Lung Wo, une artère importante qui compte six voies. Aucune zone résidentielle n'y a été enclavée.

Buenos Aires

Dans la capitale argentine, la course s'est tenue autour du parc Micaela Bastida, situé près du port. Aucune zone résidentielle n'y a été enclavée.

Monaco

À Monaco, la course s'est déroulée sur le même circuit urbain qui accueille la formule 1. Les voitures filaient dans les rues du micro-État, autour de nombreux bâtiments.

Montréal

À Montréal, 1140 résidents et 25 commerces seront enclavés par 2,75 km de clôture.

Le circuit montréalais a été dessiné par le consultant britannique Simon Gibbons en vertu d'un partenariat entre la Ville et l'organisation de la formule E. On ignore qui a pris la décision finale du tracé.

La Ville de Montréal dit avoir évalué les meilleures options pour installer le circuit. « La disponibilité du site de la Société Radio-Canada pour les installations du promoteur ainsi que la possibilité de ne pas enclaver entièrement le centre de la piste en utilisant l'autoroute comme lien pour les véhicules d'urgence ont plaidé en faveur de ce secteur. Le consultant a travaillé avec la Ville à dessiner une piste conforme aux spécifications requises », a-t-elle précisé par courriel.