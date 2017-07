La facture des quotas de voitures électriques refilée aux consommateurs, selon l'IEDM

La volonté de Québec de forcer les concessionnaires automobiles à vendre davantage de voitures électriques et hybrides pourrait faire monter le prix des voitures conventionnelles, selon un rapport de l'Institut économique de Montréal (IEDM).

À compter de 2018, le gouvernement ajoutera des quotas de ventes de véhicules verts aux incitatifs pour en acheter. Les fabricants devront vendre 3,5 % de véhicules hybrides ou électriques à défaut de quoi ils devront acheter des crédits aux fabricants qui en auront accumulé un excédants ou directement au gouvernement.

La proportion des ventes de véhicules hybrides ou électriques est présentement de 1,08 %. L'objectif du gouvernement est de faire passer cette proportion à 22,5 % en 2025.

L'imposition de ces quotas s'inscrit dans la visée de Québec de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province de 37,5 % d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Le secteur des transports représente 43 % des émissions de GES de la province.

En 2016, il y avait 13 464 voitures électriques sur les routes du Québec. Elles représentaient 0,26 % du parc automobile de la province.

L'IEDM estime que ces quotas feront augmenter le prix de vente des véhicules conventionnels et que ces hausses de prix seront réparties également sur l'ensemble des modèles. Une telle hausse sera proportionnellement plus élevée pour les véhicules les plus abordables, désavantageant ainsi les ménages à faibles revenus.

De plus, les ventes de véhicules luxueux et plus énergivores, comme les véhicules utilitaires sport (VUS) et les camions, seront favorisées puisque leur prix augmentera proportionnellement de façon moins importante.

Selon l'IEDM, ces quotas rendront les camions et les VUS plus attrayants pour les consommateurs, une conséquence contre-productive vis-à-vis de l'objectif de réduire les émissions de GES. L'organisme invite donc le gouvernement à abandonner cette mesure.

L'IEDM estime que les quotas feront augmenter les prix des véhicules conventionnels de: 175 $ en 2018

1100 $ en 2025

VOIR AUSSI: