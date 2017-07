Ce n'est pas un secret: Donald Trump a la mèche courte sur Twitter.

Le président américain n'hésite pas à bloquer des utilisateurs qui ne pensent pas comme lui sur le réseau social.

Sa plus récente victime est Chrissy Teigen. Qu'est-ce qui a finalement poussé le milliardaire à passer à l'action? «Lol, personne ne t'aime».

La mannequin a répondu ceci au tweet du 23 juillet de Trump qui affirmait «qu'il était triste que certains républicains en faisaient si peu pour protéger leur président».

Mardi matin, la femme du chanteur John Legend a partagé une capture d'écran avec le message suivant: «Après 9 ans à détester Donald J. Trump, lui dire "lol personne ne t'aime" a été la goutte qui a fait déborder le vase.»

After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw pic.twitter.com/MhZ6bXT1Dp

Teigen partage souvent sur Twitter des photos de sa famille. Mais, à l'occasion, elle ne se gêne pas pour envoyer un jab à Donald Trump. En novembre, elle avait reproché au président américain d'exiger des excuses à la distribution de Hamilton après que son vice-président, Mike Pence, fut hué lors d'une représentation du spectacle.

Look who wants a fucking safe space now. The very thing him and his supporters make fun of as liberal political correctness. God, what a POS