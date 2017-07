Un texte de Matt St-Pierre

Vous connaissez Subaru Tecnica International? Il s'agit en fait du nom complet de la désignation STI rattachée à la voiture la plus performante offerte chez le constructeur japonais Subaru. Mais, à moins d'être un passionné de voitures compactes de performances ou bien de Subaru comme tel, la signification de STI ne sonnera pas de cloche.

Sachez que STI est l'équivalent d'AMG chez Mercedes ou de M chez BMW. Contrairement à ses derniers, une seule voiture, et non la moindre, porte les lettres sur sa calandre en Amérique du Nord. La WRX STI est le nec plus ultra de la marque Subaru, mais STI est bien plus qu'une seule voiture.

C'est en 1988 que Subaru fonda la firme qui allait s'occuper des intérêts en sport motorisé de Fuji Heavy Industries, maintenant connue sous le nom de la Subaru Corporation.

Les efforts initiaux de STI étaient jumelés à ceux d'une compagnie dorénavant légendaire (encore une fois pour les passionnés) nommée Prodrive. L'enjeu était simplement de remporter des épreuves de rallye, en vue de rejoindre la série World Rallye Championship, ou la WRC. En moins de 10 ans, et à l'aide d'un jeune pilote nommé Colin McRae, ils se sont retrouvés sur le podium à maintes reprises en plus de remporter le championnat des constructeurs trois années consécutives.

Dès 1998, la réputation de STI en tant que « tuner » sérieux était forgée. C'est en cette même année que STI dévoila la mythique 22B STI pour célébrer leurs nombreuses victoires en WRC. Cette voiture fut vendue en 448 exemplaires et elles ont toutes trouvé preneurs en moins de deux jours suite à son lancement officiel.

Ce bolide gonflé, mais compact, cachait sous son capot bombé un moteur quatre-cylindre de 2,2 litres assorti à un énorme turbocompresseur et une boite manuelle à six rapports, sans oublier un système de traction intégrale près pour la guerre.

Avec au minimum 276 chevaux et 268 lb-pi de couple à sa disposition, ce poids plume de moins de 1300 kilos pouvait atteindre 100 km/h en moins de 5 secondes.

Je dis « au minimum », car à cette époque, une entente entre constructeurs japonais avait été conclue pour limiter la puissance des moteurs. Disons que l'entente était surtout respectée sur papier...

Aujourd'hui, le marché nord-américain accueille pour 2018 une version revue de la seconde génération de WRX STI introduite il y a trois ans. Cette dernière est non seulement la Subaru la plus puissante, mais elle dispose d'un ensemble complet d'accessoires dont de gros freins Brembo, une suspension Bilstein et des ajouts aérodynamiques pour exploiter la voiture au maximum.

D'autres marchés accueillent des Forester et Legacy qui ont aussi subi les mêmes transformations.

Aujourd'hui, 50 ingénieurs bossent chez STI, développant des composantes spécifiques pour améliorer la tenue de route, la direction et le raffinement de leurs voitures. Le siège social de STI se retrouve au 2e étage de la plus grande concession Subaru de Tokyo, à Mitaka.

Nous pourrons voir le fruit de leur travail au début de 2018 quand arriveront la Subaru WRX STI Type RA ainsi que la Subaru BRZ tS, des versions plus puissantes et plus légères des modèles sur lesquelles elles sont basées.

Chaque modèle sera limité à seulement 500 unités dont un nombre inconnu, mais certainement limité viendra au Canada. La WRX STI Type RA aura droit à un moteur qui voit sa puissance passer à 310 chevaux, un poids réduit grâce au retrait du pneu de secours, un aileron en fibre de carbone et des jantes de 19 pouces BBS plus légères.

Déjà reconnue pour sa conduite dynamique, la BRZ sera encore plus agile en version tS. Cette dernière reçoit pour la première fois sur un modèle BRZ des jantes de 18 pouces en plus de profiter d'amortisseurs SACHS et d'un châssis plus rigide.

Les modèles seront reconnaissables grâce à des accents rouges sur la calandre et le pare-chocs arrière.

Cela devrait satisfaire les mordus de STI en attendant la prochaine génération qui devrait voir le jour d'ici quelques années.

Source: LuxuryCarMagazine.com