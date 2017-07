Sur iPhone, vos applications favorites prennent 12 fois plus de place qu'il y a 4 ans

Quand on n'a plus de place sur son téléphone intelligent, on pense tout de suite à sauvegarder ses photos et vidéos sur son ordinateur, voire à désinstaller quelques jeux pour faire un peu le ménage. Mais ce ne sont pas les seuls à remplir la mémoire des téléphones. Le problème, c'est que vous aurez du mal à vous passer de certains fautifs.

La société Sensor Tower a analysé l'évolution des 10 applications les plus utilisées sur iPhone, rapportait BFMTV samedi 22 juillet. Et le constat est vertigineux: Facebook, Gmail, Snapchat & cie utilisent tout simplement 12 fois plus d'espace de stockage aujourd'hui qu'il y a quatre ans.

Une hausse de 1100% qui a fait passer l'espace total de ces dix applications de 164 Mo en 2013 à plus de 1,9 Go aujourd'hui. Et le pire, c'est que dans son analyse, Sensor Tower ne prend en compte que le "cœur" de l'application, et pas les contenus additionnels, ni les données temporaires stockées pour éviter d'avoir à les retélécharger plus tard.

Une hausse, plusieurs explications

Le cas de Snapchat est assez impressionnant. L'application pesait 4 Mo en 2013. Aujourd'hui, elle dépasse les 203 Mo, soit 51 fois plus. Il faut dire qu'en 2013, le réseau social était encore confidentiel.

Comment expliquer cela? De manière générale, avec l'évolution des terminaux et de la technologie, des fonctionnalités plus avancées demandent plus d'espace de stockage. Mais la société estime que l'augmentation a commencé au moment où Apple a doublé la limite maximale pour une application (de 2 à 4 Go).

Surtout, on voit que depuis septembre 2016, certaines applications ont tout simplement explosé. La faute à des mises à jour importantes où le fonctionnement et le design ont été entièrement revus. Comme dans le cas de Gmail, dont la taille a été multipliée par 5 en novembre dernier.

Ces derniers mois, la guerre entre les différents réseaux sociaux, et l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités a sûrement contribué à ces hausses spectaculaires, estime Sensor Tower.

