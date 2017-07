ADVERTISEMENT

Vous avez fait le tour du Musée des beaux-arts de Montréal plus souvent que vous avez vu votre mère dans la dernière année? On vous demande comment va la famille quand vous passez la porte du Musée d'art contemporain de Montréal? Fans d'arts visuels, il est temps d'agir. C'est pourquoi on vous propose de découvrir quelques galeries incontournables de la métropole. Suivez le guide!

Espace Projet

353 rue Villeray

L'émergence vous intéresse? C'est du côté d'Espace Projet qu'il faut vous diriger. La galerie d'art a à cœur de présenter le travail d'artistes de la relève qui œuvrent principalement en design et en art actuel. Connu pour ses lancements endiablés, l'Espace Projet est LE rendez-vous pour être au courant de ce qui se passe de bon dans le monde des arts visuels.

Galerie Simon Blais

5420 boulevard Saint-Laurent

C'est en 1989 que la galerie a ouvert ses portes. Depuis, elle se spécialise dans les estampes abstraites contemporaines et les œuvres sur papier. Présentant autant des artistes établis qu'émergents, la Galerie Simon Blais est aussi une belle vitrine pour la photographie, la sculpture, le dessin et la peinture. Un incontournable.

Eastern Bloc

7240 rue Clark

Le dada d'Eastern Bloc depuis 2007? L'art numérique au Québec. La galerie encourage particulièrement les propositions expérimentales et hybrides, entre art, technologie et science. Le centre affectionne autant les artistes émergents qu'établis, organisant même des échanges qui servent autant des deux côtés.

Artgang Montreal

6524 rue Saint-Hubert

Dur de ne pas entendre ce nom sortir de la bouche des plus branchés de l'art visuel. Présentant de l'art contemporain avant-gardiste, la galerie privilégie les projets qui mettent de l'avant une critique sociale, et bref, les œuvres qui portent un message. Un indice sur ce qui vous attend: l'ennui ne sera pas au rendez-vous.

Galerie Leonard & Bina Ellen

1400 boulevard De Maisonneuve

La Galerie Leonard & Bina Ellen, ça se trouve à même le campus de l'Université Concordia. Sa mission? Présenter et analyser l'art contemporain, autant canadien qu'international. On vous le donne en mille: la galerie possède une jolie collection d'art québécois et canadien. À découvrir!

Galerie Art Mûr

5826 rue Saint-Hubert

Entre peinture, sculpture, photographie, nouveaux médias et performance, la Galerie Art Mûr est fière d'être un des rares établissements à présenter autant d'artistes québécois que d'artistes canadiens des autres provinces. Vive l'art québécois!

Bonnes découvertes!

