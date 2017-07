Michael Phelps contre un grand requin blanc: la course que tout le monde voulait voir

Pour la «semaine des requins», la chaîne américaine Discovery a diffusé une émission spéciale d'une heure pour régler une question laissée sans réponse: un humain peut-il nager plus vite qu'un grand requin blanc en pleine mer?

C'était donc le défi que la chaîne a lancé au nageur Michael Phelps, l'Olympien le plus médaillé de l'histoire.

La réponse a finalement été dévoilée lors de l'émission de dimanche «Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White».

Le résultat n'a pas été une grande surprise alors que le requin a remporté cette course.

Phelps n'a pas réellement nagé côte à côte avec un grand requin blanc - à la grande déception de plusieurs téléspectateurs - mais une chose est certaine: 28 médailles olympiques ne veulent rien dire lorsque vous compétitionnez contre un des requins les plus rapides de la planète.

Pour la course de 100 mètres, qui a eu lieu dans les eaux glacées de la baie de Mossel en Afrique du Sud, Phelps a enfilé une combinaison de plongée d'une épaisseur d'un millimètre avec une palme spécialement conçue pour l'évènement.

Quant au requin, les chercheurs avaient enregistré préalablement un grand requin blanc effectuer la même distance au même endroit que Phelps. C'est un courageux homme sur un vélo flottant avec un appât qui a permis de guider le requin sur le parcours.

Lors de l'épreuve ultime (Phelps a aussi affronté deux autres requins sur 50 mètres), le nageur américain a nagé seul et des images du grand requin blanc générées par un simulateur ont été ajoutées pour donner l'impression d'une course entre les deux.

Phelps a finalement parcouru la distance en 38,1 secondes, soit deux secondes de plus que son adversaire marin.

Bien qu'il y a eu des indices qui laissaient présager que Phelps n'affronterait pas réellement un requin, plusieurs téléspectateurs ont émis des critiques sur les médias sociaux.

Should've called it Michael Phelps vs a Computer Generated Simulation. Huge letdown @Discovery — Jimmy Kozeny (@jkoz19) 24 juillet 2017

Quand Michael Phelps a dit qu'il allait affronter un requin, c'est de cette manière que j'imaginais la course se dérouler.

Reactions from the shark community after the Phelps/fake shark competition. pic.twitter.com/8vziyzWOjr — Mike Sciandra (@MikeSciandra) 24 juillet 2017

Malgré sa défaite, Michael Phelps a demandé une revanche. Gageons que ça se terminera probablement de la même manière!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

