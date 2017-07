Spoon au Métropolis: d’une hallucinante efficacité

Après, la sympathique Inside Out (de l'album They Want My Soul, paru 2014), Spoon a envoyé sa première véritable grosse dose de rock'n'roll par l'entremise du morceau I Turn My Camera On (Gimme Fiction, 2005). Très bonne interprétation avec des riffs de guitares accrocheurs et un motif hypnotique au clavier. Soulignons la déconcertante assurance de Britt Daniel au micro, dont la voix était modifiée légèrement par un effet d'écho. Toute la soirée d'ailleurs, on a été témoin du savoir-faire charismatique du chanteur-guitariste.

Après le nouveau morceau Can I Sit Next to You (outre les influences de blues et de jazz, ça sentait le disco ici), Stay Don't Go, Don't You Evah, Daniel a envoyé Do You, pièce bien connue des spectateurs.

À la suite d'un trip de drone et de sonorités planantes de claviers (la chanson Via Kannela) qui faisaient penser à la musique utilisée dans la populaire télésérie Stranger Things ou encore à celle choisie pour le film Arrival (de Denis Villeneuve), Britt Daniel s'est surpassé en chantant I Ain't the One. De sa voix éraillée, mais puissante et précise, il a offert l'un des plus beaux moments de la soirée, qui ont été nombreux, cela dit. Il l'a chantée comme si ça faisait vraiment mal...

Un spectacle très bien ficelé