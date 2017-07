8 éléments essentiels pour travailler de la maison

ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur LesNerds.co.

Vous avez décidé d'être pigiste, travailleur/se autonome ou simplement étudiant/e à temps plein? Vous risquez probablement de passer quelques heures chez toi et de travailler de la maison. Dans notre tête, on se dit que ce n'est pas si pire, que c'est possible. Cependant, la réalité est tout autre lorsqu'il faut se concentrer réellement sur ce qu'on a à faire.

Sais-tu qu'après chaque distraction, ça prend environ 25 minutes avant de se reconcentrer ce que vous faites? À ce rythme-là, aussi bien-dire que la concentration ne reviendra jamais.

Dans cet article, on vous offre huit éléments essentiels pour travailler de la maison et avoir un espace où il est agréable d'y être.

1. Un poste de travail ergonomique

Les gens ont la fâcheuse tendance de croire que la chaise est le seul élément qu'on doit ajuster pour avoir un poste de travail ergonomique. Par contre, c'est bien plus que ça. Par exemple, le milieu de ton écran devrait être à la hauteur de tes yeux. Cela empêche de pencher la tête vers le bas ou le haut qui occasionnerait des douleurs à long terme au niveau de la nuque.

Ensuite, le bureau devrait être à une hauteur raisonnable pour que tes mains s'appuient confortablement sur ton clavier ou pour écrire. Inutile de dire que si tu es auteure, une mauvaise position des bras et des mains entraînera de la fatigue lors de la rédaction. Imagine-toi t'arrêter d'écrire aux trois minutes alors que tu as un projet de 25 pages à rédiger sur un sujet ennuyeux parce que tes coéquipiers t'ont laissé tomber. Personnellement, j'appuie mes avant-bras sur les accoudoirs de ma chaise et c'est hyper confortable.

Enfin, la fameuse chaise. L'idéal serait qu'elle soutienne ton dos pour qu'il soit droit. Je la choisis toujours avec un rembourrage au niveau du fessier pour ne pas me fatiguer.

2. Un bon système informatique selon tes besoins

Que tu sois Mac ou PC, ça n'a pas d'importance. Si ta machine fait le travail que tu veux, c'est un bon choix. L'important, c'est d'être en confiance avec l'appareil que tu vas utiliser à la maison. De mon côté, j'utilise un PC pour jouer et faire du montage parce que je l'ai configuré au maximum sans que ça me coûte un rein. Cependant, j'ai aussi un Mac pour aller en rencontre client ou à mon bureau secondaire (le Starbucks à côté de chez nous). Je te conseille fortement d'essayer avant d'acheter et d'investir un bon budget pour que ça te dure longtemps. Tu n'es pas obligée d'avoir le dernier gadget non plus.

3. Des couleurs ambiantes vives

Petit élément simple, mais qui fait toute la différence: la couleur de la pièce. T'es créative? Choisis des couleurs vives comme le jaune, le rouge clair ou le vert clair. Besoin de calme? Vas-y avec des teintes de bleu. Toujours distraite? Les accents de couleurs sont à privilégier comme un bureau rouge dans une pièce grise ou de couleur onyx. En parlant de couleurs, l'éclairage est tout aussi important. N'hésite pas à rajouter un peu de clarté dans la pièce si c'est sombre et laisse entrer la lumière naturelle (c'est la meilleure).

4. Un beau design selon tes goûts

Travailler à la maison est un privilège que plusieurs personnes n'ont pas. Contrairement à un cubicule gris et monotone, tu as la chance de décorer ton poste de travail. Pourquoi ne pas en profiter? Va faire un tour sur Pinterest ou sur Houzz afin de t'inspirer un peu.

5. Les appareils électroniques essentiels

Ici on parle d'imprimante, de téléphone, de scanneur, de télévision, etc. Tout ce dont tu as besoin pour un bureau parfait doit être dans la même pièce. Si l'endroit est petit, il n'est pas nécessaire de tout rentrer au même endroit. Cependant, travailler de la maison signifie avoir tous ses outils de travail à portée de la main. Jongler du salon à la cuisine pour ensuite se rendre dans la chambre est une perte de temps monumentale.

6. Une machine à café, à thé ou autre

Pour une raison personnelle, j'ai découvert que j'étais plus motivé et allumé lorsqu'il y avait une odeur de café frais dans la pièce. Ce n'est pas un essentiel absolu, mais mon café je l'aime, OK? Ça peut aussi être un petit set de thé pour le décor. D'ailleurs, ma Keurig n'est jamais très loin et toujours prête à l'utilisation.

7. Un très grand whiteboard

Qu'importe le domaine dans lequel tu travailles ou tu étudies, un grand tableau blanc est un gros plus pour travailler de la maison. Combien de fois on veut dessiner ou matérialiser une idée et tout ce qu'on a c'est un petit bout de feuille qui traîne sur son bureau? Le tableau blanc te permet d'organiser tes idées rapidement, d'utiliser des post-its et même de gérer ton horaire.

8. Un espace de bureau séparé de ta chambre

Mon bureau est dans ma chambre parce que j'habite encore dans le sous-sol de mes parents. Par contre, je donnerais tout pour sortir de cet espace où je passe la majorité de mes journées. D'un point de vue personnel, je ne sais pas comment je fais pour supporter les deux fonctions de cette pièce chaque jour. Si tu le peux, sépare l'endroit repos de l'endroit travail. Ça va te permettre d'être plus productive et de bien te reposer quand tu en auras besoin.

Finalement, les éléments essentiels mentionnés ci-dessus peuvent différer d'une personne à une autre. L'important est de transformer son endroit de travail pour le rendre confortable, ergonomique, paisible et efficace.