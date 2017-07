Usher a dû payer après avoir transmis l’herpès

ADVERTISEMENT

Usher a dû débourser 1,1 million de dollars pour régler une poursuite. Le chanteur a été poursuivi pour avoir transmis l'herpès à une styliste après avoir été diagnostiqué en 2009 ou en 2010. C'est pendant cette même période qu'il a divorcé de Tameka Foster, qui avait accusé le chanteur de la tromper.

L'artiste aurait eu des relations sexuelles non protégées avec la femme et n'aurait rien dit de son état de santé. Selon la loi californienne, où Usher réside, il est illégal de propager une maladie transmissible sexuellement en connaissance de cause. Les documents de la cour datent de 2012. Dans ceux-ci, la femme aurait dit que son corps et sa santé sont désormais ruinés, et qu'elle a vécu une souffrance émotionnelle grave.

Usher, 38 ans, est marié avec sa gérante Grace Miguel depuis 2015. Cette dernière n'aurait pas le virus.

Pour plus de nouvelles de stars, rendez-vous sur HollywoodPQ.

À voir également :