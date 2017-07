Le festival ’77 Montréal, une journée 100 % punk

ADVERTISEMENT

La première édition de '77 Montréal prendra ses quartiers au parc Jean-Drapeau le 28 juillet prochain. Le festival consacré à la musique punk recevra de fiers représentants comme Dropkick Murphys et Rancid, réunis ensemble sur scène.

D'autres groupes se succèderont jusqu'aux petites heures du matin : The Vandals, The Bouncing Souls, Jake Burns (de Stiff Little Fingers), Madball, The Kingpins, Joyce Manor, The Creepshow et Barasso. De la scène montréalaise punk rock, signalons la présence remarquée de Genetic Control et Pale Lips, les reines du power-pop.

Autour de la programmation musicale, le festival sera aussi l'occasion de s'immerger dans l'univers punk à travers une foire du disque, une exposition d'affiches, une zone dédiée au plus jeune et la présentation de films et documentaires. Ajoutez à tout cela une ambiance de circonstance avec un marché au «punx», un espace réservé aux trouvailles où les amateurs pourront trouver objets et matériels d'époque.

» Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :