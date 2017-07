ADVERTISEMENT

Du 20 au 23 juillet, Le Festif de Baie-St-Paul sera de retour pour une 8e édition avec une programmation enrichie. Plus de 50 artistes, dont Karim Ouellet, Peter Peter et l'Australien Xavier Rudd, feront vibrer la région de Charlevoix.

«Nous avons décidé d'habiter Baie-St-Paul et Charlevoix des façons les plus originales. Nos festivaliers nous font confiance et savent qu'ils vont vivre une expérience différente et inoubliable année après année. C'est notre force!», a déclaré par voie de communiqué Clément Turgeon, directeur général du Festif.

Malgré l'annulation au mois de mai du spectacle de Bran Van 3000, l'évènement accueillera de nombreux artistes dont les concerts seront livrés sur les scènes réparties sur 20 sites de la localité. À ce titre, les organisateurs ont annoncé les présences de Caravan Palace, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Bernard Adamus, Loco Locass, Louis Jean Cormier et Martha Wainwright.

Outre toutes ces têtes d'affiche, signalons également l'arrivée du trio montréalais Plants and Animals, du groupe Chocolat, de Rednext level, de l'auteur-compositeur Philippe B et les avant-gardistes, Miss Sassoeur et les Sassys.

Au chapitre des nouveautés cette année, les visiteurs auront accès à un espace «relax» avec hamacs et bouffe de nuit, le tout offert dans un souci environnemental et accessible via une navette Québec - Baie-St-Paul. Une dizaine de spectacles surprises seront aussi au menu.

