Consultation sur le racisme systémique au Québec dès septembre

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi que sa consultation sur la discrimination et le racisme systémique sera confiée à la Commission des droits de la personne. Des séances auront lieu partout dans la province dès cet automne.

La ministre québécoise de l'Immigration, Kathleen Weil, a d'abord souligné en conférence de presse que la « lutte au racisme et à la discrimination est une priorité » pour son gouvernement.

« Je suis très fière de réaffirmer aujourd'hui la volonté du gouvernement du Québec de tenir une consultation sur la discrimination systémique et le racisme », a-t-elle déclaré, avant de préciser la forme que prendra cet exercice.

L'annonce survient lors d'une semaine marquée par des actes discriminatoires commis notamment à Québec, Saguenay et Sherbrooke.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pilotera la consultation qui se déroulera en septembre et en octobre.

Kathleen Weil a déclaré que l'exercice « répond à des enjeux réels qui ont été abondamment documentés au Québec et ailleurs dans le monde ».

La ministre veut mobiliser tous les acteurs de la société civile et les personnes qui ont subi du racisme ou de la discrimination.

Un appel de projets est en cours pour sélectionner une vingtaine d'organismes à travers le Québec qui vont organiser des consultations locales. Il sera aussi possible de déposer un mémoire en ligne.

Des groupes de travail vont également se pencher sur des thématiques liées au racisme et à la discrimination, tels que l'emploi, l'éducation, la justice et le logement.

Un forum public réunissant plusieurs experts et acteurs du milieu se tiendra en novembre 2017.

A woman records on her phone as Quebec Immigration, Diversity and Inclusiveness Minister Kathleen Weil makes an announcement about the fight against systemic discrimination and racism on July 20, 2017 in Montreal.THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

Un rapport en février

Ces différentes démarches permettront à la Commission de nourrir ses réflexions et de remettre un rapport au gouvernement en février 2018.

« Un plan d'action découlant des recommandations sera ensuite rendu public par le gouvernement du Québec afin de mettre en œuvre des solutions innovantes et efficaces », a expliqué la ministre Kathleen Weil.

La présidente de la Commission des droits de la personne, Tamara Thermitus, a rappelé que le racisme systémique est bien présent au Québec. Elle a d'ailleurs évoqué une étude publiée en 2012 concernant le marché de l'emploi.

« À qualification égale, le candidat majoritaire qui a un nom à consonance franco-québécoise a 60 % plus de chance d'être invité à un entretien d'embauche » qu'un candidat issu d'un groupe minoritaire, a-t-elle raconté.

Vos voix comptent et nous voulons les faire entendre. Tamara Thermitus, présidente de la CDPDJ

La Coalition pour l'égalité et contre le racisme systémique réclamait une commission sur le racisme systémique depuis des mois. La présidente de Québec inclusif, Émilie Nicolas, aussi membre de la coalition, semble satisfaite.

« Pour nous l'important ce n'est pas que ce soit une consultation ou une commission, c'est vraiment le sérieux de la démarche », a-t-elle dit.

Nous ça fait un an et demi qu'on demande un exercice de la sorte. Émilie Nicolas, présidente de Québec inclusif

Le projet du gouvernement Couillard avait aussi suscité en avril la grogne du Parti québécois (PQ), qui le pressait de favoriser une action immédiate plutôt qu'une commission. Le chef du PQ, Jean-François Lisée craignait qu'une commission ne fasse qu'attiser les tensions.

