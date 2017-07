Quand la poutine adopte des saveurs créoles

ADVERTISEMENT

Casserole Kréole propose de nombreux plats antillais, dont la poutine créole, un mélange parfait entre les saveurs du Québec et d'Haïti. Ce restaurant traiteur appartient à deux amis d'origine haïtienne, Hans Chavanez et Kenny Pelissier. Francis Reddy les a rencontrés dans le cadre de l'émission Les parfums de Montréal.

Les deux amis se sont associés en 2006 pour ouvrir ce traiteur où l'on trouve, entre autres, des plats typiquement haïtiens : le griot (porc), le poulet créole, le cabri (chèvre), la soupe de giraumon, le riz aux haricots rouges, la banane plantain, les légumes ratatouille créole et le café haïtien. Leur espace comptoir-traiteur a ouvert en 2013 à Montréal-Nord.

Les personnes rencontrées

Hans Chavanez, sa femme, Lisbeth Pelissier, sa mère, Maude Ferrier.

Kenny Pelissier, sa femme Christmène, sa mère, Gisèle Luders St-Vil. Gisèle est aussi la tante de Lizbeth.

Hans Chavanez est né au Québec, il est l'aîné de la famille, il a 40 ans. Sa sœur Doris a 33 ans, et son frère Jonathan a 21 ans. Hans est le père de trois filles, Alexa Gabrielle, 10 ans, Éva Michelle, 7 ans, et Mia Emmanuelle, 4 ans. Il a fait des études et a travaillé en gestion touristique. Il voyage souvent pour ses affaires en Haïti et en République dominicaine. Il est diplômé de l'École hôtelière Calixa-Lavallée, à Montréal, en cuisine.

Maude, la mère de Hans, est arrivée seule au Québec à 17ans, elle a grandi dans la ville de Port-au-Prince.

Kenny Pellisier a 39 ans. Il est né à Montréal. Il est père de deux enfants : Kély-Ann, 7 ans, et Rafael, 5 ans. Il a fait ses études en cuisine et en gestion hôtelière à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

L'appartenance de Hans et Kenny à la communauté est très forte. Ils fréquentent l'Église évangélique du Christ en action dans le quartier Rosemont.

Le menu servi lors de l'émission

Kenny et Hans ont créé une poutine créole à base de viande de griot et de sauce créole.

La soupe de l'indépendance est une soupe-repas très consistante à base de courge et de viande.

