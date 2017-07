Le site Pornhub donne une leçon d'éducation sexuelle aux personnes âgées

Les sites pornos ont très mauvaise réputation. Ils auraient une mauvaise influence sur la vie sexuelle des plus jeunes et encourageraient l'objectification des femmes. Mais le site Pornhub semble bien décidé à se débarrasser de cette vilaine étiquette qui lui colle à la peau en tentant de répandre des bonnes pratiques autour de lui.

Pornhub a lancé ce mardi 18 juillet, une campagne de prévention contre les ITSS pour les personnes âgées, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Cette campagne vient s'ajouter à une liste déjà bien longue de prérogatives de ce genre par la plateforme de vidéos pornographiques. En février, le site avait aussi lancé un centre de "bien-être sexuel".

En collaboration avec Nina Hartley, une ancienne actrice et réalisatrice de films pornos, la plateforme dédiée aux vidéos n'a pas oublié de joindre l'utile à l'agréable en réalisant une campagne et une vidéo de prévention pleines d'humour et de clins d'œil bienveillants à la sexualité des personnes âgées.

Ceux-ci seraient bien plus actifs que l'on ne l'imagine puisque les ITSS ont fait un bond considérable chez les plus de 65 ans. La syphilis et le VIH ont respectivement augmenté de 52% et de 41% parmi cette population déjà fragilisée par son âge.

Cet article a d'abord été publié sur le HuffPost France.

