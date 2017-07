Céline Dion et ses fans victimes de fraude

ADVERTISEMENT

Tout n'est pas rose dans le monde de Céline Dion et de ses admirateurs qui vont la voir en concert ces jours-ci.

Après Véronique Cloutier et Sarah-Jeanne Labrosse dans les dernières semaines, c'est maintenant au tour de la diva de mettre en garde ses fans contre une arnaque à son endroit sur les réseaux sociaux.

C'est grâce à l'application «Messenger» ou d'autres réseaux sociaux de Céline Dion que des fraudeurs proposent des places pour voir la chanteuse en concert. Sur sa page Facebook, celle qui interprète My Heart Will Go On prévient ses admirateurs ce mardi qu'il s'agit bien d'une fraude.

Nous avons été informés que des gens mal intentionnés proposaient des places pour les concerts de Céline, se servant de notre organisation via Messenger et autres médias sociaux. Ces personnes et/ou organisations proposent des billets, des surclassements, des prix spéciaux et l'accès à toutes sortes d'avantages reliés au Céline Tour 2017. Il s'agit d'une fraude. Céline Dion

