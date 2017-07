5 produits du commerce pour un hamburger original

wundervisuals via Getty Images

ADVERTISEMENT

La saison du barbecue bat son plein et plusieurs en profitent pour flipper la boulette. Tannés du traditionnel combo relish-moutarde-ketchup? Voici cinq produits trouvés à l'épicerie qui redonneront du pep à vos hamburgers!

Sauce SanRosa

Faite à base de mayonnaise, onctueuse et légèrement vinaigrée, la sauce SanRosa - conçue au Québec - promet de donner des saveurs italiennes à vos sandwichs estivaux. Ce qui surprend le plus en bouche est le goût franc des herbes.

Certains l'utilisent comme trempette, sauce à fondue ou comme marinade. La sauce est arrivée depuis peu dans plusieurs épiceries du Grand Montréal.

5,99$

Boulettes de crevettes Le Choix du Président

Ça fait déjà un moment qu'on glisse autre chose que du boeuf entre nos deux pains. Veau, dinde, saumon, tofu et autres options végé, mais pourquoi ne pas se laisser tenter par les fruits de mer.

Les boulettes aux crevettes Le Choix du Président nous ont conquis. Tendres et juteuses, on les sert avec des avocats, une mayo épicée et pourquoi pas une salsa de fruits.

9,99$ pour quatre galettes

Salsa mi-piquante au maïs sucré Le Choix du Président

À la fois sucré-salé, épicée avec une petite touche fumée, cette salsa du commerce a le don d'égayer nos sandwichs en un tournemain. Faites de grains de maïs grillés, de maïs sucré, de poivrons rouges, de jalapeños, de coriandre et de chipotle, elle explose de saveurs.

Viennois au cheddar & grains de carvi Arhoma

En matière de pain, pour tenir notre hamburger, on peut vraiment s'éclater. Si on se tourne souvent vers les traditionnels au sésame, une tonne de boulangeries propose des versions un petit peu plus originales.

C'est le cas des artisans Arhoma - dont les produits sont disponibles dans certaines épiceries de la métropole.

On craque pour leur viennois au cheddar fort québécois St-Guillaume faits entre autres de lait, sucre de canne et carvi bio.

On est ailleurs, là!

Sauce à Big Mac

Elle est indétrônable! Les gens vont et retournent au McDo depuis des années pour la savoureuse sauce secrète dans le Big Mac.

Tout comme la sauce à Mac Poulet ou Mac Poisson, elles sont dans toutes les épiceries depuis le printemps dernier. On en garde un pot au frigo pour recréer le sandwich à la maison ou juste pour donner un petit goût vinaigré à votre hamburger.

3,99$

VOIR AUSSI :