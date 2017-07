Et si le 29e membre de l'Union européenne se situait hors des frontières géographiques de l'Europe? C'est en tout cas la suggestion émise ce mardi 18 juillet par Daniel Cohn-Bendit, dans un entretien accordé au quotidien Metro. Pour l'ex député européen, seule une adhésion du Québec à l'Union européenne lui permettra d'exister sur le plan international.

"Je ne crois pas que l'indépendance soit une bonne solution. Si le Québec veut être indépendant, alors qu'il se batte pour devenir un État membre de l'UE. Il faut aller jusqu'au bout de l'idée", indique l'ex-député européen. "Le Québec, seul, ne peut pas survivre dans le monde d'aujourd'hui. Small, c'est pas toujours beautiful. C'est même très dur et le Québec n'aura pas les reins", prévient-il.

"L'Europe, c'est plus fort que le Canada"

Dans l'esprit de Daniel Cohn-Bendit, les Québécois ne devraient pas uniquement avoir le choix entre deux options, à savoir l'indépendance unilatérale ou le statut-quo vis-à-vis du Canada. "Il n'y a pas que l'indépendance ou le fédéralisme. La troisième voix pour le Québec, c'est l'UE", explique-t-il.

"L'Europe, c'est plus fort que le Canada. C'est une perspective beaucoup plus sécurisante. L'Europe, c'est le plus grand espace économique de la planète. L'Europe, c'est un parapluie, un espace qui sécurise les États membres et qui permet aux États, aux sociétés de mieux affirmer leur autonomie", plaide cet Européen convaincu, reconnaissant néanmoins qu'il est sans doute "le seul au monde' à défendre ce projet.

Reste que du côté du Parti québécois, cette idée ne fait pas vraiment recette. "Nous respectons évidemment nos partenaires de l'Union européenne, mais la volonté d'indépendance s'inscrit dans celle de faire notre marque en Amérique du Nord et partout dans le monde", a expliqué à Métro le porte-parole du chef du PQ.

