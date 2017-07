Jessica Alba enceinte de son troisième enfant

ADVERTISEMENT

L'actrice et femme d'affaires Jessica Alba vient de dévoiler une grande nouvelle sur Instagram. Dans une vidéo, on peut voir Jessica, une main sur le ventre, montant et descendant un gros ballon représentant le chiffre 3. Dans le milieu, on peut voir Haven, 5 ans et demi, tenant un ballon en forme de 2, et Honor, 9 ans, tenant un ballon en forme de 1 (leur ordre de naissance dans la famille).

@cash_warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain 👶🏼🤰🏽#blessed🙏 Une publication partagée par Jessica Alba (@jessicaalba) le 17 Juil. 2017 à 16h06 PDT

La vidéo, mignonne comme tout, a été filmée à Hawaï, où la petite famille est en vacances. Rappelons qu'il s'agit d'un troisième enfant pour Jessica Alba et son mari Cash Warren. Le couple est marié depuis bientôt dix ans. Les amoureux s'étaient rencontrés en 2004 sur le plateau de tournage du film Fantastic Four.

